Oto najbardziej przyjazne polskie miasta. Twoje też jest na liście?

Spis treści: 01 Gdańsk i Częstochowa najbardziej przyjazne kierowcom

02 W których miastach jeździ się najlepiej?

03 Miasta najlepsze do parkowania?

04 Które miasta są najbardziej eko friendly?

05 Brak auta to nie przeszkoda - w tych miastach wynajmiesz je na minuty!

06 W tych miastach zatankujesz najtaniej

07 W których miastach najtaniej wymienisz opony?

Obszerny ranking powstał przy współpracy Yanosika i Oponeo. Wybrane polskie miasta podzielone zostały na dwie kategorie - powyżej 300 tysięcy mieszkańców oraz poniżej 300 tysięcy mieszkańców.



Każde z nich zostało poddane ocenie specjalistów w ośmiu różnych kategoriach. Zwracano uwagę na:

prędkości jazdy,



ceny paliw,



koszty ubezpieczenia,



liczbę kolizji,



koszty wymiany opon,



dostępności miejsc parkingowych,



dostępność carsharingu,



dostęność infrastruktury przyjaznej pojazdom elektrycznym.



Każda kategoria była punktowana - dla miast z liczbą mieszkańców powyżej 300 tysięcy od 1 do 9 punktów, a dla miast z liczbą mieszkańców poniżej 300 tysięcy od 1 do 10 punktów. Wyjątkami były kategorie carsharing oraz koszty wymiany opon oceniane w skali od 1 do 6 punktów.



Gdańsk i Częstochowa najbardziej przyjazne kierowcom

W tegorocznej edycji to Gdańsk i Częstochowa zostały uznane jako miasta najbardziej przyjazne kierowcom. W kategorii miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Gdańsk uzyskał 47 punktów. Wraz z nim na podium znalazła się Łódź z liczbą 42 punktów oraz Warszawa z liczbą 38 punktów. Czwarte miejsce zajął Poznań oraz Szczecin z liczbą 37 punktów, piąte wspólnie objęły Kraków, Bydgoszcz i Lublin uzyskując 36 punktów, a szóste Wrocław z 28 punktami.



Zdjęcie Ranking polskich miast przyjaznym kierowcom / Informacja prasowa

W kategorii miast z liczbą mieszkańców poniżej 300 tysięcy to Częstochowa zajęła pierwsze miejsce, z liczbą 51 punktów. Na podium znalazły się również: Sosnowiec, który uzyskał 50 punktów oraz Rzeszów z liczbą 48 punktów. Czwarte miejsce zostało przyznane Gliwicom (43 punkty), piąte Kielcom (42 punkty), szóste zajęły wspólnie Katowice i Radom (38 punktów), a siódme Gdynia (37 punktów). Ostatnie miejsca zdobyły Białystok i Toruń, które otrzymały 36 punktów w zestawieniu.

W których miastach jeździ się najlepiej?

W 2021 roku najlepiej jeździło się w centrum:

Warszawy,



Gdańska,



Lublina,



Katowic



Torunia



Lierowcy poruszali się w tych miastach ze średnią prędkością 34 km/h. Najwolniej jeździło się z kolei w Bydgoszczy (23 km/h) oraz Kielcach (25 km/h).

Zdjęcie W których miastach jeździło się najszybciej w 2021 roku? / Informacja prasowa



Mając również na względzie bezpieczeństwo kierowców, twórcy Yanosika sprawdzili liczbę wypadków i zdarzeń drogowych, które zgłoszono w aplikacji. Według danych to we Wrocławiu odnotowano najmniejszą liczbę kolizji - 7,3 na 1000 mieszkańców, 4 698 w ciągu roku.

Najwięcej kolizji wystąpiło w Warszawie - 15,5 na 1000 mieszkańców oraz 27 854 w roku.



Wśród miast z liczbą mieszkańców poniżej 300 tysięcy, to w Radomiu twórcy Yanosika odnotowali najmniej kolizji - 5,9 na 1000 mieszkańców oraz 1 242 w ciągu roku. Najwięcej kolizji wystąpiło w Katowicach - 15,8 na 1000 mieszkańców oraz 4 599 w roku.



Miasta najlepsze do parkowania?

Zdjęcie W których miastach parkuje się najtaniej? / Informacja prasowa

W rankingu Oponeo oraz Yanosika znalazły się również informacje na temat parkowania w przestrzeni miejskiej oraz opłat za pozostawienie pojazdu. Okazuje się, że najniższą średnią opłatę za parkowanie uiszczają kierowcy w Bydgoszczy (2,54 zł) oraz w Kielcach (2,30 zł). Z kolei w Sosnowcu w ogóle nie ma strefy parkowania.



Największą średnią kwotę za parkowanie uiszczają zmotoryzowani poznaniacy - 5,73 zł - oraz mieszkańcy Torunia - 3,67 zł.

Najbardziej rozwiniętą infrastrukturę Park N Go, czyli miejsce parkowania pojazdu w wyznaczonej strefie, umożliwiającej szybką przesiadkę do komunikacji zbiorowej, mają mieszkańcy stolicy, która oferuje im 15 parkingów z 4 522 miejscami oraz Rzeszowa, w którym są 3 parkingi z 1 692 miejscami.



Bydgoszcz wypadła najgorzej pod względem najmniejszej liczby stref Park N Go, nie posiadając ich wcale, tak samo jak Białystok, Gdynia, Radom, Sosnowiec, Toruń oraz Gliwice.



W zakresie abonamentów i ulg dla parkujących kierowców w rankingu najlepiej wypadły: Kraków, Poznań, Gdańsk i Szczecin, które oferują je dla wszystkich, ale również uwzględniają pakiety dla mieszkańców, przedsiębiorców i nie pobierają opłat od motocyklistów. W kategorii mniejszych miast tylko Toruń spełnia wszystkie cztery kryteria.



Które miasta są najbardziej eko friendly?

Wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 300 tysięcy, to Warszawa oferuje kierowcom pojazdów ekologicznych najwięcej stacji ładowania (177). O 61,6 proc. mniej ładowarek znajduje się w Krakowie (68), Gdańsku (65) czy w Poznaniu (50). Wśród mniejszych miast w Katowicach zmotoryzowani Polacy znajdą 77 ładowarek pojazdów ekologicznych. Znacznie mniej jest ich w Rzeszowie - 22, Gdyni - 17, czy Białymstoku - 15



Brak auta to nie przeszkoda - w tych miastach wynajmiesz je na minuty!

Zyskująca na popularności forma wynajmowania aut na minuty, czyli carsharing, jest coraz częściej dostępna w polskich miastach. W których z nich ten system jest najbardziej rozbudowany? Okazuje się, że w Gdańsku przypada 1 auto na 1000 mieszkańców. Łącznie do wynajęcia na minuty jest tam 475 samochodów. W Warszawie, która oferuje swoim mieszkańcom 1 212 samochodów, przypada 0,7 auta na jednego mieszkańca.



Z kolei w mniejszych miastach, to w Gdyni mieszkańcy mogą liczyć na 0,9 auta na 1000 mieszkańców, a miasto ma ich łącznie do zaoferowania 233. Najgorzej w rankingu wypadły: Bydgoszcz, która ma zaledwie 16 pojazdów do wynajęcia dla wszystkich mieszkańców, a wśród mniejszych miast Radom z 1 autem do wynajęcia, Gliwice z liczbą 2 aut carsharingowych, oraz Kielce, Toruń i Częstochowa oferujące swoim mieszkańców 6 samochodów.

W tych miastach zatankujesz najtaniej

Okazuje się, że w ubiegłym roku najtańsze paliwo mogli tankować kierowcy z Łodzi, Wrocławia oraz Poznania. Najdroższe tankowanie czekało na zmotoryzowanych w Warszawie, Szczecinie oraz Gdańsku. Różnice w kwotach za popularną benzynę 95-oktanową wahały się od 8 do 20 groszy za litr.



W mniejszych miastach najtaniej tankowali kierowcy z Sosnowca, Gdyni oraz Częstochowy. Średnie ceny benzyny PB95 wynosiły 4,33-4,37 zł/l. Z kolei najdroższe paliwo oferowały stacje z Białegostoku, Torunia i Radomia. W tych miastach średnia cena za litr PB95 wynosiła od 4,48 do 4,55 zł.



W których miastach najtaniej wymienisz opony?

Zdjęcie W których miastach kierowcy płacili najmniej za ubezpieczenie? / Informacja prasowa

Z raportu wynika, że najtańsze OC płacili kierowcy z: Lublina (590 zł), Krakowa (606 zł) oraz Łodzi (653 zł). Najdroższą polisę do opłacenia mieli zmotoryzowani Polacy w: Warszawie (722 zł), Wrocławiu (710 zł) oraz Gdańsku (687 zł). W mniejszych miastach najtaniej kosztowało OC w Częstochowie (574 zł), Gliwicach (580 zł) oraz Rzeszowie (581 zł).



Najwięcej płacili kierowcy w Gdyni (697 zł), Radomiu (647 zł) oraz Toruniu (612 zł). Serwis Oponeo sprawdził również, w których miastach jest najtaniej pod względem wymiany opon. Przyjęto próbę ogumienia na felgach aluminiowych i stalowych dla popularnego rozmiaru 205/55 R16. Najmniejszą średnią cenę za 1 oponę płacili kierowcy w Lublinie (21,22 zł), Gdańsku (23,855 zł) i Bydgoszczy (24,425 zł).



Najwięcej mieli do zapłacenia zmotoryzowani w Szczecinie (28,655 zł), Poznaniu (28,37 zł) i Wrocławiu (28,195 zł).



W miastach z liczbą mieszkańców poniżej 300 tysięcy za wymianę 1 opony najniższą średnią cenę ponosili kierowcy z Radomia (18,25 zł), Częstochowy (21,64 zł) i Gliwic (22,72 zł). Najwięcej płacili zmotoryzowani Polacy w Kielcach (25,80 zł), Białymstoku (25,78 zł) oraz Toruniu (24,42 zł).

