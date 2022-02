Amerykańska firma INRIX, specjalizująca się w szeroko pojętej "analityce transportowej", przygotowała ranking najbardziej zakorkowanych miast świata.

Przeanalizowane zostały dane pochodzące nie tylko od różnych operatorów systemów nawigacji satelitarnych, ale też z miejskich systemów monitoringu, na przykład kamer zliczających ruch czy skanujących numery rejestracyjne.

Tegoroczne zestawienie powstało w oparciu o informacje z ponad tysiąca miast w 50 krajach.

Wyniki rankingu podawane są w godzinach. Konkretniej - chodzi o różnicę między rzeczywistym a prognozowanym czasem dojazdu do centrum w porównaniu do sytuacji, gdyby ruch na danej trasie odbywał się w "warunkach swobodnego przepływu".

Mówiąc wprost - ranking INRIX wskazuje na utracony - dodatkowy - czas, jaki kierowcy marnotrawią tkwiąc w drogowych zatorach.

Wypada jeszcze dodać, że na ostateczną pozycję danego miasta wpływ mają również średnie prędkości podróżowania samochodem, zwłaszcza w obrębie tzw. "ostatniej mili", czyli końcowego etapu podróży. Stąd - mimo że w niektórych miastach kierowcy tracą w korkach mniej czasu niż w innych - w ostatecznym rozrachunku zajmują one wyższe miejsce w rankingu najbardziej zakorkowanych aglomeracji.

INRIX - najbardziej zakorkowane miasta świata

Niestety w rankingu światowym przodują aglomeracje Starego Kontynentu. Zdaniem INRIX najbardziej zakorkowanym miastem był w 2021 roku Londyn, w którym przeciętny kierowca stracił w ubiegłorocznych korkach 148 godzin, czyli ponad sześć dób! Drugie miejsce światowego zestawienia - z wynikiem 140 godzin - zajął Paryż. Trzecia pozycja przypadła stolicy Unii Europejskiej - Brukseli. W tamtejszych korkach przeciętny kierowca stracił w 2021 roku aż 134 godziny. Co ciekawe, tylko Paryżanie spędzili w korkach zauważalnie mniej czasu (spadek o 15 proc.) niż w "przed-pandemicznym" roku 2019. W Londynie (-1 proc.) i Brukseli (-4 proc.) spadek natężenia ruchu wywołany pandemią Covid-19 był w ubiegłym roku praktycznie niezauważalny.



Pierwsza dziesiątka najbardziej zakorkowanych miast świata w 2021 roku prezentuje się następująco:



Londyn - strata 148 godzin

Paryż - strata 140 godzin

Bruksela - strata 134 godzin

Moskwa - strata 108 godzin

Nowy Jork - strata 102 godzin

Chicago - strata 104 godzin

Rzym - strata 107 godzin

Bogota - strata 94 godzin

Palermo - strata 109 godzin

Stambuł - strata 88 godzin.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce

W zestawieniu 2021 INRIX Global Traffic Scorecard nie zabrakło - niestety - polskich miast. Niechlubne miano najbardziej zakorkowanego dzierży Poznań, którego władze od lat stawiają na "uspokajanie ruchu" mające siłą zmotywować kierowców do korzystania z komunikacji miejskiej czy rowerów.



Efekty tych działań są dla mieszkańców stolicy Wielkopolski opłakane. Zdaniem INRIX w ubiegłym roku kierowcy w Poznaniu stracili w korkach aż 3,5 doby! Miasto zajęło 21. miejsce w ogólnoświatowym rankingu awansując z miejsca - uwaga - 123!





Dla porównania kolejne polskie miasto w rankingu - Wrocław - "awansował" na 25. pozycję z miejsca 42. jakie zajmował w 2020 roku. Warszawa - sklasyfikowana w 2021 na miejscu nr 44. - spadła w stosunku do poprzedniego zestawienia o 4 pozycje.



W sumie, w światowym rankingu 2021 INRIX Global Traffic Scorecard, znalazło się siedem polskich miast:



Poznań - miejsce 21. - strata 87 godzin

Wrocław - miejsce 25. - strata 84 godzin



Warszawa - miejsce 44. - strata 62 godzin



Kraków - miejsce 56. - strata 61 godzin



Łódź - miejsce 117. - strata 48 godzin



Katowice - miejsce 261. - strata 35 godzin



Gdańsk - miejsce 318- strata 31 godzin.



Na uwagę zasługuje pozytywny wynik Łodzi, która jeszcze w roku 2020 zajmowała 44. miejsce światowego zestawienia. In minus - oprócz Poznania - zapisały się za to Katowice, które w stosunku do poprzedniego raportu "zyskały" aż 104 pozycje ("awans" z miejsca 365. na 261.).



