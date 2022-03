Wybór specjalnego koloru od zawsze odgrywał ogromną rolę w personalizacji nowo zamówionych modeli Porsche. By usprawnić proces lakierowania samochodów, niemiecki producent zaktualizował swój flagowy program o nazwie Paint to Sample, czyniąc go jeszcze szybszym i wydajniejszym. Co więcej - od teraz klienci będą mogli wybierać spomiędzy aż 160 kolorów dla całej gamy modelowej Porsche.

Możliwości nowego rozwiązania dostępnego w zakładzie w Zuffenhausen ukazano na specjalnie przygotowanym filmie poklatkowym. Materiał zabiera nas w przyspieszoną wycieczkę po kolejnych etapach powstawania modelu 911 GT3, podczas której widzimy przygotowanie oraz składanie poszczególnych elementów karoserii. Przed 117-etapowym montażem, podwozie 911 spędziło ponad dzień na przygotowaniu w warsztacie blacharsko-lakierniczym.

Jednym z wyzwań związanych z malowaniem pojazdów jest opracowanie specjalnej mieszanki, współgrającej z licznymi materiałami użytymi przy tworzeniu komponentów. Nadwozie samochodu składa z różnych materiałów stalowych i aluminiowych, a także może zawierać włókno węglowe lub polipropylen. Partie farby muszą jednakowo pasować do wszystkich fragmentów i tworzyć ten sam, jednolity kolor na każdej powierzchni.

Przed wejściem do lakierni karoseria jest odtłuszczana, fosforanowana i poddawana procesowi elektrochemicznemu, stosowanemu głównie do ochrony przed korozją. Karoserię samochodu zanurza się w wielkiej misce wypełnionej farbą elektroforetyczną i wodą dejonizowaną. Aby uzyskać optymalny efekt pokrycia, platformę obraca się wokół własnej osi.

Następnie na karoserię nakłada się podkład dobierany na podstawie ostatecznego koloru; jasne kolory wymagają jasnych podkładów, ciemne wymagają ciemnego podkładu. Po nim przychodzi czas na lakier bazowy i lakier bezbarwny o standardowym kolorze. Ostatnia warstwa samochodu, bezbarwna, jest najgrubsza. Pomalowany samochód jest następnie suszony w maksymalnej temperaturze 200˚ Celsjusza przez ponad dwie i pół godziny.

W oficjalnym komunikacie, Porsche informuje, że już wkrótce konfigurator samochodowy zostanie zaktualizowany o nowe kolory dostępne w ramach programu Paint To Sample. Koszt wybrania własnego lakieru waha się od 45 297 zł, do aż 50 806 zł w zależności od modelu.

