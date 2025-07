Najskuteczniejszą metodą na szybkie schłodzenie rozgrzanego samochodu jest dobrze znany taksówkarzom trik z drzwiami. Metoda polega na utworzeniu przepływu powietrza, który w kilka sekund wypchnie to gorące z wnętrza pojazdu. Co należy zrobić? Całkowicie otwieramy drzwi kierowcy, a następnie energicznie otwieramy i zamykamy drzwi pasażera pięć do sześciu razy. Dobrze, jeśli podobny manewr wykonają wszyscy pasażerowie z każdej strony pojazdu.