Najdłuższe tunele drogowe w Europie. Ten pod Ursynowem wcale nie jest długi

Spis treści: 01 Najdłuższe tunele drogowe w Europie

02 Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

03 Najdłuższy tunel drogowy na świecie

Najdłuższe tunele drogowe w Europie

Długie, podziemne lub podwodne korytarze, przyspieszające przejazd z miejsca na miejsce są same w sobie ciekawe. Mogą mieć różne przeznaczenie — na przykład służyć do ruchu pociągów lub samochodów. Co ciekawe, tunele kolejowe są dłuższe niż tunele drogowe, a rekordzista to tunel bazowy Świętego Gotarda, zbudowany w Alpach Szwajcarskich. Ma aż 57 km i został oddany do użytku w 2016 roku.

Jeśli chodzi o najdłuższe europejskie tunele drogowe, a więc przeznaczone do ruchu samochodowego, niewątpliwie zwycięzcą jest tunel Lærdal w Norwegii (Lærdalstunnelen). Łączy dwa norweskie miasta w regionie Sogn og Fjordane — Lærdal i Aurland. Jego długość wynosi 24,51 km. Pierwsze prace rozpoczęto w roku 1995, a już w roku 2000 został oddany do użytku. Przejazd przez niego zajmuje około 20 minut i jest niewątpliwie interesującym przeżyciem.

W tunelu zainstalowano specjalne oświetlenie, symulujące światło dziennie. Jest jasne, jednak kolejne części przedzielone są wykutymi w skale jaskiniami, podświetlonymi na niebiesko i żółto. To punkty, w których można zawrócić. Tunel został wyposażony też w liczne rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo. Nie posiada wyjść ewakuacyjnych, ale co 500 metrów w skale zostały wykute specjalne nisze, w których można się ukryć.

Na drugim miejscu zestawienia najdłuższych tuneli drogowych Europy znajduje się szwajcarski tunel Świętego Gotarda, którego budowę ukończono w roku 1980. Ma 16,918 km długości, a jego trasa biegnie z Göschenen w kantonie Uri do Airolo w Ticino. Od momentu powstania przez 20 lat tunel był najdłuższą taką konstrukcją na świecie. Na trzecie miejsce trafił zaś tunel Ryfylke (Ryfylketunnelen), również znajdujący się w Norwegii. Jego długość wynosi 14,4 km.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce to tunel pod Ursynowem, czyli tunel drogi ekspresowej S2 w Warszawie - bo tak brzmi jego oficjalna nazwa. Ma dokładnie 2335 metrów i został otwarty 20 grudnia 2021 roku.

Ruch w tunelu jest na bieżąco monitorowany przez kamery. W ścianach znajdują się nisze alarmowe, a w każdej z nich telefon, gaśnica , koc przeciwpożarowy i hydranty. Na całej jego długości funkcjonuje też odcinkowy pomiar prędkości. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom i ich pasażerom. Warto dodać, że tunel pod Ursynowem biegnie również pod linią warszawskiego metra.

Najdłuższy tunel drogowy na świecie

Na miano najdłuższego tunelu drogowego na świecie zasługuje najdłuższy tunel drogowy Europy, a więc norweski tunel Lærdal. Liczy on aż 24,51 km długości. Na drugim miejscu na podium znajduje się tunel Yamate w Tokio, w Japonii. Jego długość to aż 18,2 km, a jego budowa trwała od 1992 roku do 2015 roku i była podzielona na kilka etapów, dzięki czemu kolejne odcinki były systematycznie otwierane. To najdłuższy tunel drogowy przebiegający przez miasto.

Na trzecim miejscu zestawienia znajduje się tunel Zhongnanshan w Chinach, znany także jako Qinling Zhongnanshan. Tunel mierzy 18,04 km i w najgłębszym miejscu leży aż 1640 metrów pod ziemią. Znajduje się w prowincji Shaanxi i został oddany do użytku w roku 2007.

