Autostradą D3 pojedziemy nawet 150 km/h. Twarda obietnica premiera

Premier Czech - Petr Fiala - obiecał, że maksymalnie za dwa lata, na części lokalnych autostrad limit prędkości podniesiony zostanie do 150 km/h. Chociaż nowe ograniczenia obowiązywać mają tylko na wybranych odcinkach, powinny ucieszyć również Polaków. Zwłaszcza tych, którzy co roku - przejazdem - odwiedzają naszych południowych sąsiadów w drodze do Chorwacji.

Zdjęcie Za maksymalnie dwa lata po wybranych odcinkach czeskich autostrad pojedziemy z prędkością 150 km/h / Wojciech Stróżyk / Reporter