Komenda Główna Policji opublikowała obszerny raport na temat wypadków drogowych w Polce w roku 2024. Doszło wtedy do 21 519 takich zdarzeń, co niestety oznacza wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. W 2023 roku było o 583 wypadki mniej na naszych drogach, zaś w 2022 roku o 197 mniej.