Najlepsza muzyka na wakacyjną podróż. Wystarczy wybrać te playlisty

Spis treści: 01 Zamiast płyt czy kaset, media streamingowe

02 Playlista, przy której poczujesz letni klimat

03 Wolisz starszą muzykę? Znajdzie się odpowiednia playlista

04 Jeśli lubisz śpiewać, powinieneś włączyć tę playlistę

Zamiast płyt czy kaset, media streamingowe

Sezon wakacyjny już się rozpoczął, a to oznacza, że wielu kierowców wyruszyło na drogi w celach turystycznych. Nierzadko od miejsca wypoczynku podróżnych dzieli nawet kilkaset kilometrów, a więc dobrze wyposażyć się w coś, dzięki czemu podróż będzie przyjemniejsza.

Oczywiście pierwszym "czasoumilaczem", który przychodzi do głowy jest muzyka. Dziś jednak nie oznacza to konieczności wiezienia ze sobą całego pudła płyt kompaktowych czy kaset. Dzięki mediom streamingowym mamy dostęp do ogromnej biblioteki utworów.

To jednak sprawia, że podróżujący często stają przed problemem wyboru - nie wiedzą na co się zdecydować. Na szczęście z pomocą przychodzą same media streamingowe, które oferują różnego rodzaju playlisty tematyczne. Wybraliśmy trzy takie składanki oferowane przez Spotify, które naszym zdaniem zapewnią dobrą zabawę w czasie podróży.

Reklama

Playlista, przy której poczujesz letni klimat

Pierwszą playlistą jest licząca aż 14 godzin "Summer Road Trip". Jak sama nazwa wskazuje, wprowadzi ona nas w klimat letnich podróży, a dzięki temu podróż na wakacje bez wątpienia przebiegnie w pozytywnej atmosferze. Na liście 243 utworów nie brakuje klasyków. Znajdziemy tutaj np. charakterystycznie rozpoczynające się "Sweet Home Alabama" zespołu Lynyrd Skynyrd, "Gimme! Gimme! Gimme!" szwedzkiej formacji ABBA z hipnotyzującym refrenem, czy też dość nietypowo zatytułowaną lecz wciągającą piosenkę "Sussudio" Phila Collinsa

Nie brakuje jednak pozycji z repertuaru współczesnych artystów. Przykładowo możemy usłyszeć utwór "Shotgun" który stworzył George Ezra, "Hot N Cold" Katy Perry, czy też "Trumpets" z repertuaru Jasona Derullo.

Spotify

Wolisz starszą muzykę? Znajdzie się odpowiednia playlista

Jeśli jednak nie jesteśmy fanami współczesnej muzyki i chcielibyśmy podróżować przy akompaniamencie hitów z przyszłości, dobrym wyborem będzie playlista "Classic Road Trip Songs". Znajdziemy na niej 100 utworów, które zapewnią nam dobrą zabawę przez 7 godzin.

O to, żeby nikt z podróżujących nie zasnął zadbają przeboje oferujące zastrzyk energii, takie jak "I Want It All" zespołu Queen z nieodżałowanym Freddie’m Mercury’m na stanowisku wokalisty, "You Shook Me All Night Long" australijskiej formacji AC/DC lub "Paradise City" grupy Guns N’Roses. Soczyste riffy tych utworów bez wątpienia pobudzą nawet największego śpiocha.

Na wspomnianej playliście nie brakuje jednak również nieco mniej zadziornych, za to wciąż pozytywnych pozycji, jak np. "Walk Of Life" zespołu Dire Straits z charakterystycznym motywem klawiszowym. W gronie utworów znajdują się również poważniejsze piosenki, jak choćby "Dream On" bostońskiej formacji Aerosmith.

Spotify

Jeśli lubisz śpiewać, powinieneś włączyć tę playlistę

Ostatnia propozycja przewidziana jest dla tych, którzy bardziej niż słuchać wolą śpiewać. "Songs to Sing in the Car zawiera 100 przebojów, przy których będziemy mogli przez ponad 6 godzin świetnie się bawić wtórując wokalistom. Oczywiście na playliście nie brakuje energetycznych utworów takich jak "I’m So Excited" The Pointer Sisters, "Seven Nation Army" duetu The White Stripes czy fantastycznego "Faith" w wykonaniu George’a Michaela.

Dla osób gustujących w bardziej współczesnych piosenkach znajdą się takie pozycje jak np. "I Ain’t Worried" zespołu OneRepublic czy "Blinding Lights" wielki hit kanadyjskiego artysty ukrywającego się pod pseudonimem The Weeknd. Ten ostatni tytuł został rekordzistą platofrmy Spotify, jeśli chodzi o najczęściej słuchany utwór. Na chwilę obecną ma on ponad 3,6 mld odtworzeń.

Spotify

***