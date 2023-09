Argentyński gwiazdor kupił najdroższe auto świata. To jedna z 3 sztuk

Argentyński gwiazdor piłki nożnej grający dla klubu Galatasaray Stambuł kupił sobie najdroższe auto na świecie. To wyjątkowy Rolls Royce i do tej pory powstały tylko trzy sztuki na zamówienie. Mają go bogaci i sławni.

Zdjęcie Rolls-Royce zaprezentował superekskluzywny model Boat Tail / materiały prasowe