Nowy “polski Fiat" wjeżdża na salony

Do polskiej oferty dołączył właśnie nowy Fiat 600e - elektryczny crossover, który bazuje na tych samych rozwiązaniach, co inne “mieszczuchy" koncernu Stellantis tj. Opel Mokka Electric, DS 3 E-Tense czy Peugeot e-2008. Włoska nowość jest jednak na swój sposób wyjątkowa, bowiem podobnie jak Jeep Avenger, jest produkowana w polskich zakładach w Tychach. Z tych samych linii montażowych niebawem będzie zjeżdżać również Alfa Romeo Milano.

Fiat 600e to Włoch z krwi i kości

Nowy Fiat 600e, jak na włoską maszynę przystało, potrafi wyróżniać się w tłumie. W czerwonym, komunikacyjnym lakierze zadaje szyku, przymrużone reflektory budzą ciekawość, a liczne oznaczenia “Seicento" (wł. sześćset) i dekoracje w kolorach włoskiej flagi zdradzają jego rodowód.

W kabinie sytuacja jest bardzo podobna - jest minimalistycznie, kolorowo, stylowo i wesoło. Spójrzcie tylko na te fotele... trudno zapomnieć, że jedziecie Fiatem. Przed kierowcą znajduje się niewielki, 7-calowy wyświetlacz pełniący rolę cyfrowych wskaźników, zaś do sterowania funkcjami systemu multimedialnego służy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,25-cala.

Fiat 600e przejedzie do 600 km na jednym ładowaniu

Fiat 600e bazuje na tych samych rozwiązaniach co reszta crossoverów koncernu Stellantis. Nie dziwi więc fakt, że został wyposażony w litowo-jonowy akumulator o pojemności 54 kWh. W cyklu mieszanym auto ma przejechać do 400 kilometrów. Baterię naładujemy z maksymalną mocą 100 kW (DC) od 20 do 80 proc. w niecałe 30 minut. Z wykorzystaniem wallboxa i pokładowej ładowarki (11 kW) “tankowanie" od 0 do 100 proc. powinno zająć niecałe 6 godzin.

Fiat 600e 1 / 15 Fiat 600e Źródło: INTERIA.PL

Fiat 600e jest elektryczny, ale będzie też hybryda

Przednią oś napędza silnik o mocy 156 KM, który pozwala na osiągnięcie pierwszej “setki" w równe 9 sekund. W przyszłości oferta powiększy się również o wariant spalinowy 600 Hybrid. Benzynowy silnik o pojemności 1,2-litra (100 KM) będzie wówczas wspierany przez 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Moment obrotowy na przednią oś będzie przenoszony przez 6-biegową, automatyczną skrzynię. Ten sam układ napędowy znajdziemy niebawem w ofercie Jeepa Avenger.

Ile Fiat 600e kosztuje w Polsce?

Elektryczna nowość z Turynu pojawiła się już w polskim konfiguratorze. Do wyboru mamy dwie wersje wyposażenia, które różnią się wyposażeniem - “RED" oraz “La Prima". Obydwie natomiast występują z tym samym akumulatorem trakcyjnym (54 kWh) oraz 156-konnym silnikiem elektrycznym, wobec czego oferują identyczne osiągi i niemal taki sam zasięg maksymalny.

Fiat 600e - ceny w Polsce Wersja Cena Fiat 600e (RED) od 165 000 zł Fiat 600e La Prima od 190 000 zł

Fiat 600e (RED) - wyposażenie standardowe:

System multimedialny Uconnect 10.1: 10,25" ekran dotykowy, Bluetooth, kompatybilny bezprzewodowo z aplikacjami Android Auto / Apple Car Play

7-calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników

Tunel centralny o pojemności 15 l

Klimatyzacja automatyczna (1-strefowa)

Czujniki parkowania z tyłu

Aktywny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

Reflektory przednie LED

Przeciwmgielne lampy LED

16-calowe felgi stalowe z dwukolorowym wzorem

Fiat 600e La Prima - wyposażenie standardowe (dodatkowo):