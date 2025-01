Od dziś wielkie zmiany na A2. Kierowcy będą zadowoleni

Polska sukcesywnie rozszerza sieć dróg objętych systemem videotolling. Do istniejących odcinków na autostradach A1 i A4 dołączyła właśnie autostrada A2 . Na placach poboru opłat w Nagradowicach, Słupcy i Lądku kierowcy mogą korzystać z dwóch specjalnie oznaczonych pasów, które zapewniają szybkie i wygodne uiszczanie opłat za przejazd.

Videotolling to system poboru opłat za przejazd, oparty na technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Co istotne dla kierowców, nie wymaga on dodatkowego wyposażenia i umożliwia dokonywanie płatności także za pomocą flotowych kart paliwowych.