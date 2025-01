Lexus GX od dawna cieszy się sporą popularnością w Stanach Zjednoczonych i krajach Azji. Obecna na rynku trzecia generacja jest też pierwszą, która trafiła do Japonii i Australii.

Jak wygląda Lexus GX?

Bez wątpienia stylistycznie auto Lexusa sprawia wrażenia bardzo mocnego. Wyróżnia się m.in. mocno zarysowanymi ostrymi liniami czy nisko poprowadzoną linią maski (co ma ułatwiać jazdę po bezdrożach). Grill i przednie światła zostały umieszczone tak wysoko, jak tylko się dało, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń w czasie jazdy w terenie. Z tyłu natomiast, podobnie jak w innych współczesnych modelach marki, znajdziemy charakterystyczną listwę świetlną biegnącą przez całą szerokość bagażnika oraz napis "LEXUS" na klapie.

Wzorem innych współczesnych Lexusów z tyłu GX znajdziemy listwę świetlną oraz napis "LEXUS" na klapie bagażnika. materiały prasowe

Jeśli chodzi o wnętrze, Japończycy przekonują, że dużo uwagi poświęcono pozycji za kierownicą, by zapewnić jak najlepsze trzymanie boczne oraz, by ciało kierowcy jak najmniej męczyło się w trakcie długich podróży. Przed kierowcą znajduje się cyfrowy wyświetlacz, a do obsługi multimediów służy 14-calowy ekran dotykowy. Pozostały jeszcze fizyczne przełączniki w tym pokrętła do obsługi klimatyzacji, które zostały zmyślnie wkomponowane w wyświetlacz inforozrywki.

Jaki napęd ma Lexus GX?

Lexus GX został zbudowany na platformie GA-F, tej samej, na której bazuje m.in. Lexus LX czy wspomniana już Toyota Land Cruiser. Za wprawianie auta w ruch odpowiada turbodoładowany silnik V6 o pojemności 3,5 litra generujący 354 KM i 650 Nm momentu obrotowego. Połączony jest on z 10-stopniową skrzynią automatyczną Direct Shift. Napęd trafia na cztery koła. Skoro już przy kołach jesteśmy, to warto dodać, że samochód wyposażony jest w 18-calowe felgi aluminiowe z oponami AT.

Lexus GX oferuje 354 KM i 650 Nm momentu obrotowego. materiały prasowe

W czasie podróży Lexusem GX kierowca może liczyć na wsparcie elektroniki, np. w postaci układu Multi-Terrain Select, który optymalizuje pracę napędu do warunków panujących na drodze, w tym jazdy w głębokim śniegu, błocie czy w luźnym piasku. Do dyspozycji mamy również system Multi Terrain Monitor zapewnia obraz z najbliższego otoczenia samochodu, a także pokazuje sytuację pod samym autem.

Ile kosztuje Lexus GX? Polacy mają problem, by go dostać

Lexus GX to bez wątpienia bardzo atrakcyjna propozycja dla osób, które lubią od czasu do czasu wyjechać w teren, a jednocześnie zależy im na komforcie. Polscy klienci japońskiej marki nie mają jednak możliwości kupienia tego auta w salonie. W Europie model dostępny jest tylko na wybranych rynkach wschodnich, a takim najbliższym polskiej granicy jest Ukraina. U naszych sąsiadów ceny Lexusa GX startują od 4 268 457 hrywien. W przeliczeniu daje to ok. 419 tys. złotych.

