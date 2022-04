Toyota ProAce City Electric - dane techniczne

Elektryczna Toyota ProAce City napędzana jest silnikiem o mocy 136 KM i momencie obrotowym 260 Nm, który czerpie energię z baterii o pojemności 50 kWh. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 11,2 s, a jego prędkośc maksymalna to 135 km/h. Według producenta, na jednym ładowaniu może przejechać do 260 km.

Toyota ProAce City występuje w dwóch odmianach nadwozia i dwóch wersjach wyposażenia. Nadwozie Standard ma 4,4 m długości i zapewnia do 3,3 m3 przestrzeni ładunkowej, zaś wersja Long mierzy 4,75 m długości i mieści do 3,9 m3 ładunku. Bez względu na rodzaj nadwozia samochód może pociągnąć przyczepę o masie 750 kg, a w jego kabinie mieszczą się trzy osoby.

Toyota ProAce City Electric - ceny i wyposażenie

Za ProAce City Electric w bazowej wersji Active trzeba zapłacić 137 900 zł (143 100 zł w wersji Long) netto. Standardowe wyposażenie obejmuje między innymi:

klimatyzację manualną

tempomat z ogranicznikiem prędkości

fotel kierowcy komfortowy (z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego)

kanapę trzymiejscowa z systemem Smart Cargo (właz otwierany w przegrodzie)

drzwi przesuwane z prawej strony

przygotowanie do montażu haka

Z kolei wersja Comfort została wyceniona na 163 000 zł (168 200 zł w wersji Long) netto. Na pokładzie tej odmiany znajdziemy dodatkowo:



system multimedialny z ekranem 8 cali z Apple CarPlay oraz Android Auto

10-calowy ekran cyfrowych zegarów

przednie i tylne czujniki parkowania

kamera cofania 180 st.

systemy bezpieczeństwa PCS, LDA, RSA, ACC

widok otoczenia z tyłu i boku pojazdu na ekranie w miejscu lusterka wstecznego

przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia

system bezkluczykowy

klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

