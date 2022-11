Tak wygląd kryzys. Kolejny miesiąc fatalnej sprzedaży

Spis treści: 01 Spadek rejestracji samochodów użytkowych w Unii Europejskiej

02 Samochody użytkowe o DMC do 3,5 t. Spadek w październiku i całym dotychczasowym roku

03 Więcej zarejestrowanych samochodów użytkowych o masie 16 t i większej

04 Rejestracje samochodów użytkowych o masie powyżej 3,5 t. Polska z dużym wzrostem

05 Rejestracje autobusów i autokarów. Połowicznie dobra sytuacja

W październiku 2022 roku zarejestrowano w całej Unii Europejskiej 132 360 pojazdów użytkowych. W porównaniu do października zeszłego roku jest to spadek o 8,5 proc. - podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

Spadek rejestracji samochodów użytkowych w Unii Europejskiej

W ogólnym rozrachunku jest to już jednak 16. miesiąc z rzędu, w którym odnotowywany jest spadek. Wynik z minionego miesiąca jest spowodowany przede wszystkim znacznie mniejszą liczbą rejestracji nowych samochodów dostawczych (stanowią one zdecydowaną większość, jeśli chodzi całkowitą sprzedaż pojazdów użytkowych w Unii).

Aż trzy z czterech największych rynków europejskich zanotowały słabe wyniki. W Niemczech całkowita sprzedaż pojazdów użytkowych spadła o 12,4 proc, we Francji - o 5,3 proc., a we Włoszech - o 3,9 proc. Niewielki wzrost sprzedaży zaliczyła jedynie Hiszpania (1,2 proc.).

Od stycznia do października liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w całej Unii spadła o 16,8 proc., czyli 1,3 mln samochodów. Wpływ na ten wynik miały wysokie spadki na czterech głównych rynkach regionu. W Hiszpanii wyniósł on 20,9 proc., we Francji - 19,1 proc., w Niemczech - 15,4 proc., a we Włoszech - 10,4 proc.

Samochody użytkowe o DMC do 3,5 t. Spadek w październiku i całym dotychczasowym roku

W minionym miesiącu liczba rejestracji nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony osiągnęła poziom 102 766 egzemplarzy, a to oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 13,9 proc. Spadki odnotowane zostały na głównych rynkach (Niemcy o 16,6 proc., Włochy o 7,3 proc., Francja o 6,7 proc., Hiszpania o 0,5 proc.).

W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku w Unii Europejskiej zarejestrowano milion samochodów. Jest to spadek o 20,6 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Do tego wyniku przyczyniły się wszystkie rynki Unii Europejskiej z wyjątkiem Czech (wzrost o 1,6 proc.) i Słowacji (wzrost o 0,1 proc.). Cztery największe rynki odnotowały dwucyfrowe straty (Hiszpania o 25,5 proc., Francja o 21,1 proc., Niemcy o 18,7 proc. i Włochy o 11,9 proc.).

Więcej zarejestrowanych samochodów użytkowych o masie 16 t i większej

W zeszłym miesiącu nastąpił wzrost o 18 proc. (w porównaniu z październikiem 2021) rejestracji ciężkich pojazdów użytkowych o masie 16 t i większej. W sumie w Unii zarejestrowano 23 592 takie pojazdy. Wszystkie główne rynki odnotowały wzrost (Włochy o 33,7 proc., Francja o 7,6 proc., Hiszpania o 7,3 proc. i Niemcy o 1,2 proc. Wzrost został odnotowany również w ujęciu ostatnich 10 miesięcy. Od stycznia do października zarejestrowano 211 649 pojazdów tego typu (wzrost o 5,9 proc.). Większą sprzedaż miały trzy największe rynki w Unii (Hiszpania o 10,6 proc., Włochy o 3 proc., Francja o 2,9 proc.). Spadek zanotowały Niemcy (o 0,6 proc.).

Rejestracje samochodów użytkowych o masie powyżej 3,5 t. Polska z dużym wzrostem

Pozytywna sytuacja dotyczy również rejestracji średnich i ciężkich pojazdów o masie powyżej 3,5 t. Wzrost wyniósł 16 proc. Osiągnięty wynik to 27 217 egzemplarzy. Większość rynków odnotowała wzrost na dwucyfrowym poziomie. Do tego grona należy Polska (o 24,7 proc.). Z głównych rynków największy zysk zanotowały Włochy (o 28,5 proc.). Inne kraje z czołówki również odnotowały wzrosty (Hiszpania o 7,3 proc., Francja o 3,9 proc., a Niemcy o 3,5 proc.).

W ujęciu całego dotychczasowego roku zarejestrowano 247 253 pojazdów (wzrost o 2,7 proc.). Jeśli chodzi o główne rynki, dzielą się one na dwie grupy. Niemcy i Francja zanotowały spadki kolejno o 3,7 proc. oraz o 0,8 proc. Z kolei Hiszpania i Włochy zaliczyły wzrost odpowiednio o 9,9 proc i 0,8 proc.

Rejestracje autobusów i autokarów. Połowicznie dobra sytuacja

W październiku wzrosła także liczba rejestracji średnich i ciężkich autobusów i autokarów o masie powyżej 3,5 t i wyniosła 2 377 egzemplarzy. Po czterech z rzędu miesiącach spadków odnotowano imponujący wzrost (o 24,4 proc.).

Szczególną rolę odegrały tutaj bardzo dobre wyniki z rynków Europy Środkowej (87,1 proc.). Z czterech głównych rynków stratę, i to znaczącą, zaliczyły tylko Niemcy (o 27,7 proc.). Hiszpania zanotowała wzrost o 25,9 proc., Włochy o 6,9 proc., a Francja o 5,6 proc.

W okresie styczeń-październik rynek zanotował jednak spadek o 2,4 proc. Zarejestrowano w tym okresie 22 832 pojazdy. Straty zaliczyły zarówno Niemcy (o 23 proc.), Francja (o 13,3 proc.) oraz Włochy (o 8,4 proc.). Wyjątkiem z kluczowych rynków jest Hiszpania (wzrost o 29 proc.).

