Zazwyczaj wandalizm jest czymś, co w przestrzeni internetowej wywołuje głośne oburzenie. Istnieje społeczny brak przyzwolenia na niszczenie czyjegoś mienia. Widać to w przypadku postów przedstawiających osoby malujące graffiti na pociągach i nie tylko.

Na facebookowym profilu Spotted: Czarna Białostocka opublikowano post, który z miejsca stał się popularny i wzbudził wiele kontrowersji. Pojawiło się w nim zdjęcie Mercedesa E320 CDI z niefabrycznym, długim wydechem wypełnionym pianką montażową. W treści posta, którą nadesłał najpewniej sam właściciel samochodu, można przeczytać, że do sytuacji doszło w dniach 9 - 10 maja 2025 roku na jednym z osiedli w Czarnej Białostockiej. Autor publikacji wezwał sprawcę do naprawienia szkody, która unieruchomiła mu pojazd.

Wygląda na to, że ten wziął po prostu sprawy w swoje ręce i zrobił to, o czym wielu mieszkańców myślało od dawna.

Treść bardzo wielu komentarzy pod wpisem wskazuje na to, że czyn mógł być aktem desperacji mieszkańców osiedla. Samochód był najwyraźniej zbyt uciążliwy dla otoczenia, co musiało skończyć się w ten sposób.

Choć wielu internautów jednoznacznie wskazuje na to, że właściciel Mercedesa jest sam sobie winien, to jednak nie usprawiedliwia to działań wandala.