Rośnie sprzedaż samochodów Seata i Cupry. Jeden model przebojem

W 2023 r. Seat sprzedał ponad pół miliona samochodów

Rok 2023 firma Seat (do której należą marki Seat i Cupra) może zaliczyć do bardzo udanych. Udało się osiągnąć wynik sprzedaży na poziomie ponad 519 tys. samochodów. Dla porównania w 2022 roku firma sprzedała 385,6 aut, co oznacza to wzrost o 34,6 proc.

Cupra osiągnęła wynik sprzedaży na poziomie 230,7 tys. W porównaniu z 2022 rokiem, gdy sprzedano 152,9 tys. samochodów, zaliczyła wzrost o 50,9 proc. Wzrost zanotowała również marka Seat. Ta w zeszłym roku sprzedała ponad 288 tys. aut. W 2022 roku było to 232,7 tys., a to oznacza wzrost o 24 proc.

Obie hiszpańskie marki mogą też mówić o dobrym zamknięciu poprzedniego roku. W grudniu łączna dostawa auta Seata i Cupry osiągnęła 47 tys. egzemplarzy. Hiszpanie chwalą się, że to najlepsze grudniowe rezultaty w historii firmy.

Gdzie samochody Seata cieszą się największą popularnością?

Głównym rynkiem dla całej firmy Seat pozostają Niemcy. Trafiło tam ponad 129 tys. pojazdów. W porównaniu z 2022 rokiem, kiedy sprzedano 105,3 tys., oznacza to wzrost o 22,6 proc. Pozwoliło to na osiągnięcie rekordowego udziału w rynku na poziomie 4,5 proc. Pozycję drugą utrzymała Hiszpania. W zeszłym roku sprzedano tam 79,2 tys. samochodów (wzrost o 26 proc. w porównaniu z 2022 r.). Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Wielka Brytania, w której sprzedano prawie 58 tys. aut (wzrost o 58,1 proc.).

Do pierwszej piątki trafiły jeszcze Francja i Włochy. Firma chwali się, że sprzedaż przekraczającą 20 tys. aut odnotowała również w Meksyku, Turcji i Austrii. Hiszpanie mogą być także zadowoleni z wyniku w Polsce. W zeszłym roku sprzedano ponad 14 tys. aut, a to oznacza wzrost o 82 proc.

Sprzedaż Cupry w 2023 roku. Najpopularniejszym autem Formentor

W przypadku Cupry największą popularnością cieszył się model Formentor. W zeszłym roku na całym świecie sprzedano ponad 120 tys. egzemplarzy, a to w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza wzrost o 23 proc. (wówczas sprzedano 97,6 tys. samochodów). Największym rynkiem dla hiszpańskiej marki pozostają Niemcy, w których sprzedano 72,3 tys. samochodów (wzrost o 23,8 proc.). Na kolejnych miejscach podium znalazły się Wielka Brytania (25,7 tys., wzrost o 78,5 proc.) i Hiszpania (19,6 tys. wzrost o 43 proc.). W Polsce natomiast sprzedano 9,2 tys. samochodów Cupry. Względem 2022 r. jest to wzrost o... 197,6 proc.

Sprzedaż Seata. Gdzie kupowano najchętniej auta marki?

Rok 2023 był czasem wzrostu również dla Seata. Pozycję najlepiej sprzedającego się samochodu hiszpańskiego producenta obronił model Arona. W minionym roku sprzedano w sumie 89 tys. egzemplarzy. W 2022 roku było to 71 tys., a to oznacza wzrost o 25,3 proc. Największym rynkiem dla Seata była z kolei Hiszpania, w której sprzedał 60 tys. swoich aut (wzrost o 21,2 proc.). Na kolejnych miejscach podium znalazły się Niemcy (56,8 tys., wzrost o 21,2 proc.) i Wielka Brytania (32,1 tys., wzrost o 44,8 proc.).