Poznaliśmy najlepiej sprzedające się auta - lider jest sporym zaskoczeniem

Motorynek Samochody używane drożeją i jest ich coraz mniej. Złe wieści z Niemiec

Większość europejskich oddziałów producentów samochodów będzie kończyć rok z dobrym humorem. Według danych Dataforce podanych przez Automotive News Europe w porównaniu z listopadem poprzedniego roku większość producentów zanotowała wzrosty sprzedaży. W przypadku części z nich były one bardzo znaczące. Największymi procentowymi wzrostami sprzedaży mogą pochwalić się marki Genesis, Nio, Cadillac, Maserati i MG.

Listopad 2022 ze wzrostem sprzedaży nowych samochodów w Europie

Należący do grupy Hyundaia Genesis zanotował wzrost sprzedaży aż o 500 proc. W listopadzie 2021, kiedy dopiero co zadebiutował Europie, jego sprzedaż wyniosła 79 sztuk. W minionym miesiącu były to 483 egzemplarze. Chińska marka Nio, która również zadebiutowała na europejskim rynku w zeszłym roku, z 274 sprzedanymi egzemplarzami zwiększyła sprzedaż w porównaniu z listopadem 2021 o 200 proc.

W przypadku amerykańskiego producenta samochodów - Cadillaca - sprzedaż wzrosła niemal trzykrotnie. W listopadzie zeszłego roku marka odnotowała 36 samochodów. W tym było to już 99. Wzrost o 129 proc. zanotowało Maserati. W zeszłym listopadzie sprzedało się w liczbie 359 egzemplarzy, a w tym właściciela znalazły 822 auta. Z kolei MG, które w listopadzie zeszłego roku sprzedało się w liczbie 6 793 sztuk, w minionym miesiącu osiągnęło wynik 13 715 aut. Oznacza to wzrost o 102 proc.

Wysokie, niemal stuprocentowe, wzrosty sprzedaży zanotowały również takie marki jak Tesla (o 97 proc.), Rolls Royce (o 94 proc.) i Polestar (o 93 proc.). Nieco mniejsze, choć wciąż imponujące, wzrosty w porównaniu z poprzednim rokiem osiągnęła Cupra (o 75 proc.), Audi (o 50 proc.) oraz Ford (o 40 proc.).

Najlepiej sprzedającym się modelem w listopadzie Tesla Model Y

Jeśli chodzi o same modele, pierwsze miejsce zdobyła Tesla Model Y, która w minionym miesiącu sprzedała się w liczbie 19 144 egzemplarzy, a to oznacza, że w porównaniu z listopadem 2021 roku zaliczyła wzrost o 260 proc. Model Y dzierżył ostatnio tytuł lidera we wrześniu.

O sukcesie Tesli może także świadczyć fakt, że Model Y jest jedynym autem elektrycznym, które znalazło się na podium zestawienia. Drugie miejsce zajęła Dacia Sandero z liczbą 18 746 egzemplarzy (wzrost o 16 proc.). Podium zamyka Toyota Yaris. W listopadzie sprzedano 17 309 sztuk japońskiego modelu (wzrost o 150 proc.).

Model Y najprawdopodobniej jednak nie obejmie tytułu najlepiej sprzedającego się auta w Europie w kończącym się roku 2022. To miano przypadnie najprawdopodobniej Peugeotowi 208, który od początku roku sprzedał się w liczbie 193 743 sztuk.

