Producenci Alfa Romeo z rekordową sprzedażą w Polsce

Udział Mercedesa w rynku nowych pojazdów wyniósł 4,48 proc.

20 025 rejestracji nowych samochodów osobowych to wynik niemal identyczny, jak ten uzyskany w roku 2020 (20 210) i zgodny z planami sprzedażowymi. Mimo wysokiego popytu, który dodatkowo napędzają liczne nowości, na dostarczenie większej liczby aut producentowi spod znaku trójramiennej gwiazdy nie pozwoliły globalne trudności związane z dostępnością półprzewodników.

W segmencie modeli zelektryfikowanych Mercedes jest liderem wśród marek premium i bije rekordy sprzedaży najwyżej pozycjonowanych modeli. W 2021 r. nowe Mercedesy z napędami alternatywnymi (elektryczne oraz hybrydy typu plug-in) stanowiły 13,4 proc. sprzedaży marki w Polsce, z kolei sportowe maszyny AMG, to już co dziewiąty Mercedes sprzedawany w Polsce.

Reklama

W ujęciu globalnym Polska okazała się w 2021 r. czternastym co do wielkości rynkiem zbytu nowych Mercedesów na świecie awansując w ciągu roku o jedną pozycję.

Licząc modele elektryczne i hybrydy plug-in łącznie Mercedes uzyskał na polskim rynku imponujące wzrosty i pobił rekordy sprzedaży. W 2021 r. klienci odebrali łącznie 2192 nowe Mercedesy z napędami zelektryfikowanymi (xEV) (1683 hybrydy plug-in PHEV oraz 509 samochodów w 100% elektrycznych BEV). W ujęciu całego rynku xEV daje to 13 proc. udziału rynkowego i zapewnia pozycję lidera wśród producentów zelektryfikowanych aut premium.

Wśród elektrycznych Mercedesów EQ najbardziej popularne były: SUV klasy średniej EQC, wybrany przez 225 nabywców oraz model EQA (197 egz.) W ostatnim kwartale 2021 r zadebiutowała luksusowa limuzyna EQS, a portfolio modeli w pełni elektrycznych osiągnęło już 6 modeli.

Ze znakomitym przyjęciem spotkała się nowa klasa S, która zakwalifikowała się do grona dziesięciu najchętniej wybieranych modeli. Co ciekawe, Polska jest ósmym co do wielkości rynkiem zbytu klasy S na świecie i drugim w Europie. Niedawno jej oferta wzbogaciła się m.in. o hybrydę plug-in z oznaczeniem S 580 e oraz dodatkowe możliwości personalizacji w programie indywidualizacji Manufaktur.

W ujęciu modelowym najlepiej sprzedającym się Mercedesem w 2021 r. w Polsce był SUV klasy wyższej GLE, który znalazł 3181 nabywców i osiągnął blisko 16-procentowy udział w sprzedaży marki. W rezultacie pod względem popularności modelu GLE polski rynek był szósty na świecie, a jeśli chodzi o dostawy GLE Coupe - drugi w Europie. Nadwozie typu SUV to także najczęściej wybierana przez Polaków sylwetka z gamy sprzedażowej Mercedes-Benz - w 2021 roku stanowiły 50% sprzedaży marki w Polsce.

Kolejne lokaty zajęły bestsellerowy SUV klasy średniej GLC (3037 egz., udział 15,2%) oraz odnowiona Klasa E (2256 egz., udział 11,8%). Kompaktowe Mercedesy: Klasa A i model CLA które zajęły kolejne lokaty.

***