Hiszpańskie władze drogowe stosują system trzech kategorii wykroczeń. Lekkie obejmują głównie nieprawidłowe parkowanie, ciężkie dotyczą jazdy na czerwonym świetle, używania telefonu czy niezapięcia pasów, a bardzo ciężkie to jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz wyścigi uliczne. Mandaty zaczynają się od 100 euro, ale w poważnych przypadkach mogą wzrosnąć do 600 euro lub więcej.

Hiszpańskie przepisy przewidują 50-procentową zniżkę dla tych, którzy zapłacą mandat w ciągu 20 dni od doręczenia pisma lub stwierdzenia wykroczenia. To oznacza, że kierowca może zamiast 200 euro zapłacić tylko 100 euro, ale pod jednym warunkiem - musi zrezygnować z prawa do odwołania.

Problem stanowi język. Większość mandatów dociera do Polski wyłącznie w języku hiszpańskim. Polskie sądy wymagają bowiem, aby dokumenty były zrozumiałe dla obwinionego. Brak tłumaczenia często stanowi podstawę do zakwestionowania mandatu.

Odwołanie musi być złożone wyłącznie w języku hiszpańskim, co dla większości Polaków oznacza konieczność skorzystania z pomocy tłumacza lub hiszpańskiego prawnika. Błędy formalne lub niekompletne dokumenty mogą prowadzić do odrzucenia odwołania.

Nieprawidłowe parkowanie kosztuje do 200 euro, przekroczenie prędkości o 20 km/h to minimum 100 euro, jazda bez pasów lub z telefonem w ręku to 200 euro, a alkohol za kierownicą to co najmniej 500 euro. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h może kosztować kierowcę 600 euro lub więcej.