Nowy Ford Explorer ma polskie ceny. Rabat już na starcie

Ford Explorer. Najsłabsza wersja nie jest dostępna

Nowy Ford Explorer jest teraz elektrycznym crossoverem i zarazem drugim modelem na prąd, który trafił do europejskiej oferty producenta. Samochód, w ramach współpracy z Volkswagenem, zbudowany został na platformie MEB, opracowanej właśnie przez niemiecki koncern. Nowy Ford Explorer oferowany jest w trzech wariantach napędowych. W standardzie samochód będzie posiadał niklowo-manganowo-kobaltowy akumulator o pojemności 52 kWh. Samochód w tej odmianie ma napęd na tylne koła i generuje 170 KM. Więcej danych producent nie podaje. Wariant ten będzie dostępny "w późniejszym terminie".

Reklama

Klienci mogą jednak wybrać wersję również z napędem na tylną oś, ale z większym akumulatorem (77 kWh). Auto oferuje moc 286 KM i moment obrotowy wynoszący 545 Nm. Explorer w tym wariancie rozpędza się do 100 km/h w 6,4 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. W zależności od wybranego wariantu wyposażenia będzie ona oferować zasięg do 602 km (w standardowej wersji wyposażenia, Explorer) lub 572 km (w odmianie Premium). Ładowanie prądem stałym z poziomu 10 do 80 proc. zajmie ok. 28 minut. Elektryczny Ford jest w stanie przyjąć prąd o mocy 135 kW.

Zdjęcie Ford Explorer łącznie będzie dostępny w trzech wersjach napędowych. / Michał Domański / INTERIA.PL

Ford Explorer dostępny jest również z akumulatorem o pojemności 79 kWh oraz napędem na wszystkie koła. W takiej opcji samochód generuje 340 KM. Ford deklaruje, że maksymalny moment obrotowy silnika na przedniej osi to 134 Nm, a na tylnej - 545 Nm. Na rozpędzenie się do pierwszej setki Explorer potrzebuje 5,3 sekundy. Podobnie, jak w wyżej opisanej odmianie, tu również prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Także tutaj obie odmiany wyposażenia różnią się zasięgiem. W wersji Explorer wynosi on 566 km, a w odmianie Premium - 532 km. Samochód jest w stanie przyjąć prąd stały o mocy 185 kW, a ładowanie nim sprawia, że czas uzupełniania energii z poziomu 10 do 80 proc. wynosi 26 min.

Ford Explorer. Wersje napędowe Napęd na tył, 77 kWh Napęd na wszystkie koła 79 kWh Moc 286 KM 340 KM Moment obrotowy 545 Nm 134 Nm (silnik z przodu) i 545 Nm (silnik z tyłu) Zasięg według WLTP 602 km (Explorer) lub 572 km (Premium) 566 km (Explorer) lub 532 km (Premium) Czas od 0 do 100 km/h 6,4 s 5,3 s Prędkość maksymalna 180 km/h 180 km/h Maksymalna moc ładowania prądem stałym 135 kW 185 kW Czas ładowania prądem stałym 10 – 80 proc. Ok. 28 min. Ok. 26 min.

Jakie wersje wyposażenia Forda Explorera?

Jak już wspomniałem, Ford Explorer dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej, Explorer, model oferuje m.in.:

system ostrzegający przed jazdą pod prąd na drogach szybkiego ruchu

tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go

inteligentny ogranicznik prędkości

system monitorowania koncentracji kierowcy

system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, z funkcją wykrywania krawędzi jezdni

reflektory ze światłami do jazdy dziennej oraz tylne światła w technologii LED

14,6-calowy ekran multimediów

5,3-calowy wyświetlacz wskaźników

bezprzewodowe połączenie z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

bezprzewodową ładowarkę

dwustrefową klimatyzację

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

kamerę cofania

podgrzewaną kierownicę

fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 12 kierunkach

podgrzewane przednie fotele

19-calowe koła

Topowa odmiana, Premium, dostępna jest m.in. z:

reflektory matrycowe LED

system automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu

elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa bagażnika

20-calowe koła

Zdjęcie Ford Explorer jest oferowany w dwóch wersjach wyposażenia. / Michał Domański / INTERIA.PL

Ile kosztuje Ford Explorer? Producent przewidział rabat

Ford zwraca uwagę, że auta z najsłabszą wersją napędową dostępne będą w "późniejszym terminie". Skupmy się więc na pozostałych. W przypadku odmiany z akumulatorem 77 kWh cena startuje od 218 270 zł za wersję Explorer. Wariant Premium to koszt 235 270 zł. Explorer z napędem na cztery koła w podstawowej wersji wyposażenia kosztuje 243 270 zł. Cena odmiany Premium to 260 270 zł. Warto dodać, że w tych wszystkich czterech dostępnych już wariantach Ford przewidział ceny promocyjne, które zmniejszają koszt zakupu o 1 tys. zł. Producent informuje, że promocyjna cena jest ograniczona w czasie.

Ford Explorer. Ceny katalogowe Wersja Explorer Premium Napęd na tylne koła, 77 kWh 218 270 zł 235 270 zł Napęd na wszystkie koła, 79 kWh 243 270 zł 260 270 zł