To jednak nie wszystko. Toyota obniżyłao 25 tys. zł również ceny elektrycznego modelu bZ4X we wszystkich wersjach napędowych (204 KM, napęd na przód, zasięg do 514 km według norm WLTP oraz 218 KM, napęd na cztery koła i zasięg do 461 km) i wyposażeniowych. Polski importer zwraca uwagę, że w przypadku każdego z wariantów klienci mogą ubiegać się o dopłatę w ramach programu „Mój elektryk”.