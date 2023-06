Kierowcy rezygnują z przeglądów bo ich na nie nie stać

O sprawie poinformował brytyjski tygodnik motoryzacyjny Autocar, powołując się na dane pochodzące z raportu przygotowanego przez Volkswagen Financial Services. Z publikacji wynika, że coraz częściej młode osoby rezygnują z przeprowadzania wymaganych przeglądów swoich samochodów.

Jedna trzecia kierowców pominęła przegląd

Z ankiety przeprowadzonej wśród 2000 klientów niemieckiego producenta wynika, że nawet jedna trzecia właścicieli pominęła coroczny, wymagany przegląd swojego pojazdu z powodu rosnących kosztów utrzymania.

Jeszcze większą obawę budzi fakt, że połowa osób poniżej 35-roku życia przyznała się do odbycia nieserwisowanym autem dalekich podróży. Jak podkreśla Mike Todd - dyrektor generalny VWFS - takie działanie nie tylko narusza zasady umowy pomiędzy producentem, a klientem, ale dodatkowo drastycznie wpływa na bezpieczeństwo - zarówno samego kierującego, jak i innych użytkowników dróg.

Raport pokrywa się z innymi analizami

Dziennikarze Autocar zwracają uwagę, że badanie przeprowadzone przez Volkswagen Financial Services pokrywa się z raportami opublikowanymi przez inne brytyjskie firmy analityczne. Także brytyjskie media już od pewnego czasu zwracają uwagę na fakt, że coraz częściej kierowcy ograniczają serwisowanie samochodów. Wszystko z powodu braku pieniędzy.

Brytyjczyków nie stać na zakup samochodu

Problem rosnących cen nie dotyczy jednak wyłącznie przeglądów i serwisowania samochodu. Także sama sprzedaż pojazdów w Wielkiej Brytanii spada w zastraszającym tempie. W komisach i sieciach dealerskich już teraz zalega ogromna liczba samochodów, które od dawna czekają na nowych właścicieli. Chociaż z każdym kolejnym miesiącem tracą one na wartości, jednocześnie wzrasta ryzyko ich awaryjności.

Pomimo, że wiek przeciętnego samochodu w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 8,4 roku, wciąż około 5,3 miliona zarejestrowanych pojazdów przekracza 15 lat. Sprzedaż używanych samochodów spadła w sumie o ok 9 proc. względem ubiegłych lat.

W Polsce przegląd to niekiedy połowa miesięcznych zarobków

Także w naszym kraju sytuacja nie wygląda kolorowo. Średni koszt dealerskiego przeglądu w przypadku samochodu segmentu B plasuje się od 600, do nawet 3000 złotych. Pomimo że zazwyczaj do kieszeni musimy sięgnąć raz w roku, wciąż jest to kwota, która może znacząco nadszarpnąć domowy budżet.

Wielu kierowców zamiast tego woli skorzystać z oferty niezależnych serwisów, jednak także w tym przypadku wciąż rosnące ceny potrafią przyprawić o zawroty głowy. Nieco lepiej prezentuje się kwestia opłat za coroczne badanie techniczne auta. To w przypadku samochodu osobowego kosztuje 99 zł. Więcej zapłacimy za badanie techniczne samochodu z instalacją gazową LPG/CNG - 162 zł.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna netto na umowie o pracę wynosi ok. 2700 złotych. Przeciętna płaca w ostatnim kwartale wyniosła natomiast niewiele ponad 5000 złotych netto.

***