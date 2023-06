Coraz starsze i coraz droższe. Takie samochody przywozimy z USA

Spis treści: 01 Import aut z USA wciąż się opłaca

02 Jakie auta sprowadzamy z USA?

03 Samochody z USA: coraz starsze i coraz droższe

04 Jakie silniki i skrzynie biegów?

05 Polacy inwestują w drogie klasyki

06 Jeden przedstawiciel amerykańskiej motoryzacji wśród najdroższych sprowadzonych

07 Dane raportu nie uwzględniają wszystkich samochodów

Polacy chętnie sprowadzają samochody ze Stanów Zjednoczonych. To moda, która na dużą skalę rozwinęła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku i trwa do dziś. Choć sprowadzenie samochodu z USA od zawsze wiązało się z pewnymi komplikacjami to wciąż opłacalny, a dla niektórych wręcz dochodowy interes. Przyczyn jest kilka:

niższe ceny niż w Europie

lepsze wyposażenie

większe i mocniejsze silniki

możliwość zakupu samochodów i wersji niedostępnych na europejskim rynku

Import aut z USA wciąż się opłaca

Sprowadzenie samochodu z USA, zwłaszcza starszego modelu, wiąże się z opłaceniem cła, kosztów transportu statkiem (frachtu), a także wprowadzeniem zmian technicznych, które pozwolą użytkować go na polskich drogach (choćby zmiany w światłach i kierunkowskazach w przypadku starszych aut). Mimo wszystko koszty takich zabiegów zwykle nie są na tyle wygórowane, by czynić import samochodu z USA nieopłacalnym. Na dodatek samochody sprowadzane zza oceanu zwykle charakteryzują się dużo bogatszym wyposażeniem i większymi, mocniejszymi silnikami, które są niedostępne w Europie, choćby ze względu na europejskie normy emisji spalin.

Jakie auta sprowadzamy z USA?

Według raportu przestawionego przez portal Otomoto.pl, USA to piąte największe źródło importu samochodów do Polski, a w 2022 roku z tego rynku trafiło do nas prawie 40 tysięcy samochodów. To o 6,6% więcej niż w 2021 roku. Wśród najczęściej oferowanych na Otomoto.pl samochodów importowanych z USA są auta ich rodzimej produkcji. Najpopularniejszymi modelami są

Ford Mustang

Chrysler Pacifica

Chrysler Town&Country

Jeep Grand Cherokee

Co ciekawe, to przedstawiciele zupełnie odmiennych grup - Mustang to auto z kategorii sportowych, Pacifica to miejski SUV, Town&Country jest rodzinnym vanem, a Grand Cherokee to duży SUV. Na liście 20 najpopularniejszych modeli wymienione samochody (z różnych roczników produkcji) zajęły aż 14 pozycji. Poniżej pełny ranking najczęściej oferowanych na Otomoto samochodów sprowadzonych z USA:

Ranking najczęściej sprowadzonych samochodów z USA w 2022 (Otomoto.pl) Miejsce model rocznik 1 Ford Mustang 2015 2 Chrysler Pacifica 2017 3 Ford Mustang 2016 4 Chrysler Pacifica 2018 5 Ford Escape 2017 6 Chrysler Town&Country 2016 7 Ford Mustang 2014 8 Chrysler Town&Country 2014 9 Chrysler Town&Country 2015 10 Jeep Grand Cherokee 2017 11 Jeep Grand Cherokee 2014 12 Ford Mustang 2013 13 Ford Fusion 2016 14 Audi A3 2015 15 BMW Seria 3 2013 16 Jeep Grand Cherokee 2015 17 Ford Mustang 2017 18 Dodge Challenger 2015 19 Jeep Grand Cherokee 2018 20 Ford Fusion 2017

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee / Informacja prasowa

Samochody z USA: coraz starsze i coraz droższe

Z raportu wynika również, że z każdym rokiem rośnie średni wiek sprowadzanych z USA samochodów, a także ich przeciętna cena. W styczniu 2020 roku średni wiek auta sprowadzonego z USA wynosił nieco powyżej 8,5 roku. W maju 2023 roku średni wiek osiągnął 10 lat.

Polacy ze Stanów importują auta coraz starsze, ale jednocześnie coraz droższe. Średnia cena samochodu sprowadzonego z USA w styczniu 2020 wynosiła 66 307 zł, a w maju średnia cena osiągnęła pułap nieco ponad 105 000 zł.

Jakie silniki i skrzynie biegów?

Najczęściej sprowadzane są samochody z silnikami o pojemności od 2 do 3 litrów (51% oferowanych) oraz 3 do 4 litrów (22%). Królują samochody o mocy od 150 do 300 KM (64,5%), ale popularne są również auta mocniejsze - 300-450 KM (aż 26,8%).

Przytłaczająca większość to samochody z automatyczną skrzynią biegów. Stanowią aż 93,7% sprowadzonych z USA samochodów oferowanych na Otomoto. Samochody ze skrzynią manualną to tylko 6,3%.

Polacy inwestują w drogie klasyki

Od zawsze dużą popularnością wśród sprowadzanych z USA samochodów cieszyły się samochody klasyczne i zabytkowe, a także tzw. muscle cary z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Ta tendencja ma się dobrze także dziś - Polacy chętnie sprowadzają samochody klasyczne i zabytkowe, które mogą traktować jako dobrą inwestycję. Coraz popularniejsze stają się klasyczne samochody, które choć sprowadzane z USA mają niewiele wspólnego z amerykańską motoryzacją. Wśród najdroższych klasyków sprowadzonych z USA królują kultowe modele Porsche (911 i 356) i Mercedesa (SL), pojawiają się również Jaguary (E-Type) i Ferrari. W pierwszej dwudziestce są tylko dwaj przedstawiciele amerykańskiej motoryzacji - legendarny Ford Mustang i równie kultowy Chevrolet Corvette.

Samochody kolekcjonerskie, zabytkowe i klasyczne to dziś dla wielu Polaków doskonała lokata kapitału - wartość tych samochodów nie powinna spadać i opiera się zarówno inflacji jak i wahaniom kursów walut.

Zdjęcie Ford Mustang / materiały promocyjne

Jeden przedstawiciel amerykańskiej motoryzacji wśród najdroższych sprowadzonych

W raporcie możemy znaleźć też listę najdroższych samochodów sprowadzonych z USA, co oznacza, że Polacy nie boją się importować zza wielkiej wody również luksusowych samochodów za ponad milion złotych. Na liście znajdziemy między innymi samochody marki Lamborghini, Rolls Royce, Bentley czy Porsche. Jedynym przedstawicielem amerykańskiej motoryzacji jest tu Cadillac z ekskluzywnym SUV-em Escalade.

Najdroższe samochody sprowadzone z USA w 2022 roku (wg. Otomoto.pl) miejsce model rocznik cena 1 Lamborghini Urus 2020 1 599 000 zł 2 Bentley Continental GT 2020 1 460 000 zł 3 Cadillac Escalade 2022 1 399 000 zł 4 Lamborghini Urus 2019 1 130 000 zł 5 Cadillac Escalade 2022 1 099 900 zł 6 Bentley Bentayga 2020 1 099 000 zł 7 Ford F150 2013 1 000 000 zł 8 Rolls-Royce Ghost 2021 949 700 zł 9 Porsche 911 2020 850 000 zł 10 Mercedes-Benz SLS 2013 849 900 zł

Zdjęcie Lamborghini Urus / materiały prasowe

Dane raportu nie uwzględniają wszystkich samochodów

Warto wspomnieć, że raport Otomoto analizuje tylko samochody oferowane na portalu, a nie bierze pod uwagę samochodów z tzw. prywatnego importu oraz importu zleconego - przeprowadzonego przez specjalizujące się w tym firmy na zamówienie dla prywatnych osób i klientów.

Raport uwzględnia też przede wszystkim samochody nieuszkodzone, a należy pamiętać, że niezwykle popularne jest sprowadzanie z USA samochodów lekko uszkodzonych, o znacznie niższej wartości. Mimo wszystko raport daje dość precyzyjne odzwierciedlenie tego, jak wygląda rynek samochodów sprowadzonych z USA w Polsce.

