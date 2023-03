Strefa Tempo 30 w Warszawie jednak nie powstanie? Władze ugięły się pod krytyką

Michał Domański Bezpieczeństwo

Pomysł wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h na większości warszawskich ulic, nie spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko przesunięty został termin ustanowienia stref Tempo 30, ale i pojawiły się wątpliwości, czy one w ogóle powstaną.

Zdjęcie / fot. Michal Swiderski / East News