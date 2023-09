Odcinkowy pomiar prędkości to system dwóch lub więcej kamer ustawionych na danym odcinku drogi, z których każda skanuje numery rejestracyjne samochodu. System nie mierzy jednak prędkości, jak klasyczne fotoradary, a wylicza jej średnią na podstawie czasu, w którym dany samochód przejechał cały odcinek pomiarowy. Oznacza to, że jeśli kierowca dopuści się chwilowego przekroczenia prędkości musi później zwolnić, by zmniejszyć średni czas przejazdu.

OPP zbiera już żniwo do autostradzie A4

Rozwiązanie, które od lipca tego roku działa m.in. na autostradzie A4 już teraz przyczyniło się do wystawienia ponad setki tysięcy mandatów za zbyt szybką jazdę. Jak wskazują statystki - średnio w ciągu doby system rejestruje nawet ponad 3 tys. przypadków łamania przepisów. Według wyliczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad średni dobowy ruch na tym odcinku to ok. 69 tys. aut.

Teraz - jak informuje Radio Poznań - odcinkowym pomiarem prędkości ma zostać objętych 39 kolejnych fragmentów polskich dróg w 13 województwach. Dwa z nich pojawią się m.in. na terenie Wielkopolski. Gdzie konkretnie natrafimy na kamery sczytujące prędkość?

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce. Gdzie konkretnie?

Monitoring OPP pojawi się m.in. na dwu i pół kilometrowym odcinku trasy S11 pomiędzy węzłami Tarnowo Podgórne i Poznań Ławica, na zachodniej obwodnicy Poznania. System kamer uruchomiony zostanie także na jedenastokilometrowym fragmencie autostrady pomiędzy Koninem i Kołem. Montaż nowych urządzeń ma zakończyć się do listopada tego roku.

Zdjęcie Znak D-51a informuje o wjeździe na odcinek objęty pomiarem prędkości. / Fot. Wojciech Strozyk / East News

Jakie mandaty za przekroczenie prędkości?

Warto przy okazji pamiętać, że średnia prędkość zmierzona przez odcinkowy pomiar prędkości upoważnia do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku chwilowego przekroczenia zmierzonego za pomocą standardowego fotoradaru. W przypadku zbyt szybkiej jazdy musimy się zatem liczyć z karą podlegającą pod obecnie obowiązujący taryfikator: