Co każde 30 sekund jakiś uczestnik ruchu drogowego poddawany jest w Polsce kontroli trzeźwości. Jak informuje interię kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ubiegły rok był pod tym względem rekordowy.

Kontrola trzeźwości co 2 sekundy. Kierowcy w Polsce dmuchali 16 mln razy

Ze wstępnych danych wynika, że w ubiegłym roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ponad 16 mln kontroli trzeźwości. To blisko o 2,2 mln więcej niż w roku 2023, gdy takich kontroli odnotowano około 13 mln 827 tys. Mimo skokowego wzrostu liczby takich działań, ubiegłoroczne wyniki statystyki dotyczące nietrzeźwych kierujących śmiało uznać można za optymistyczne.

To o 4,5 proc. mniej niż w roku 2023.

Oznacza to, że w skali roku liczba wypadków powodowanych przez takie osoby spadła o 25 proc. O rekordowe 40 proc. zmniejszyła się też statystyka dotycząca ofiar śmiertelnych, w tym czasie zanotowano też wyraźny – 18 proc. – spadek liczby rannych w wypadkach powodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu!

Niewykluczone, że skokowa poprawa statystyk to efekt prawa mówiącego o konfiskacie samochodów pijanych kierowców . Przypominamy, że nowe przepisy w tym zakresie obowiązują od 14 marca 2024 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, przepadek pojazdu dotyczy wszystkich kierowców (pojazdy mechaniczne) przyłapanych na jeździe po publicznej drodze z zawartością w organizmie alkoholu przekraczającą 1,5 promila.

prowadzących auto w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy (do 24 miesięcy popełnienia podobnego wykroczenia),

Wbrew przekazowi płynącemu z mediów wypada też zauważyć, że policyjne statystyki mówiące o 91 300 ” kierujących pod działaniem alkoholu ” nie oznaczają ”pijanych kierowców”. Pojęcie "kierujący" jest zdecydowanie szersze i nie ogranicza się wyłącznie do pojazdów mechanicznych. Dość powiedzieć, że od wielu lat około 1/3 ”kierujących pod działaniem alkoholu” stanowią rowerzyści.

Oznacza to więc zarówno kierowców popełniających wykroczenie (poziom alkoholu w zakresie od 0,2 do 0,5 promila), jak i przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (poziom alkoholu powyżej 0,5 promila).

Mówiąc wprost, w żadnym z tych krajów osoba mająca w organizmie między 0,2 a 0,5 promila nie trafiłaby do żadnej statystyki. W Polsce jazda z takim stężeniem stanowi wykroczenie w ruchu drogowym i karana jest mandatem i obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów!

Kary jakie grożą za jazdę po alkoholu zależą do jego stężenia w organiźmie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju, stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wyznacza dwa stany. Jeśli zawiera się w zakresie między 0,2 a 0,5 promila – mówimy o stanie po spożyciu alkoholu. Powyżej 0,5 promila to stan nietrzeźwości. Stan po spożyciu alkoholu klasyfikowany jest jako wykroczenie. Prowadzenie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo.