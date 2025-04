Policja rozpoczęła postępowanie administracyjne wobec firmy transportowej, której może grozić kara do 111 tysięcy złotych.

Rutynowa kontrola drogowa przerodziła się w pokaz skrajnego lekceważenia przepisów. W marcu tego roku, patrol z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach zatrzymał kierowcę ciężarówki przewożącego kontenery. Już po chwili okazało się, że nie będzie to zwykłe sprawdzenie dokumentów.

Do analizy danych funkcjonariusze wykorzystali specjalistyczne oprogramowanie Tachospeed Expert, które zaczytuje dane z tachografu i porównuje je z przepisami. To nie jest tylko licznik godzin - to narzędzie, które widzi każdy skrót, każde przegapione 45 minut przerwy, każdą jazdę dłuższą niż dopuszczalne 9 czy 10 godzin dziennie.