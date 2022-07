Kierowcy znaleźli sposób na nowy taryfikator mandatów. To zła wiadomość

Spis treści: 01 Nowy taryfikator mandatów. Kierowcy jeżdżą wolniej?

02 Nowe mandaty straszyły tylko przez trzy miesiące?

03 Kierowcy znaleźli sposób na nowy taryfikator mandatów

Początek roku nie był dla kierowców łatwy. Skokowy wzrost cen paliw to tylko jedna strona medalu. Drugą było wejście w życie nowego taryfikatora mandatów. Zakłada on większe stawki kar za przekroczenia prędkości. W niektórych przypadkach, za pojedyncze wykroczenie, zapłacić można nawet 2 500 zł.



Nowy taryfikator mandatów. Kierowcy jeżdżą wolniej?

Z naszego zestawienia wynika, że na początku tego roku prawie o połowę mniej kierowców przekroczyło limit prędkości o więcej niż 50 km/h, w porównaniu z ubiegłym rokiem. Od marca ten wskaźnik znów niebezpiecznie wzrósł, lecz wciąż zachowuje niższy poziom niż w 2021 roku. A trzeba pamiętać również o tym, że w tym roku mamy do czynienia z większą liczbą aktywnych użytkowników systemu - mówi Julia Langa, Yanosik

Polscy kierowcy najczęściej przekraczają prędkość o 10-20 km/h. Takie wykroczenie kończy się mandatem w wysokości od 50 do 200 zł.



Podobnie prezentują się też wyniki dla pozostałych zakresów prędkości. Dane Yanosika wykazują, że wśród zmotoryzowanych Polaków przekroczenia prędkości o 20-30 km/h utrzymują się na poziomie 3,15 - 4,50 proc., gdzie w ubiegłym roku zjawisko występowało na skalę 4,18 - 5,46 proc.

Zmniejszyła się również liczba przekroczeń prędkości o 30-40 km/h. W tym roku wskaźnik udziału tego wykroczenia waha się na poziomie 1,13 proc.- 1,89 proc., z kolei w 2021 roku wynosił 1,63 - 2,39 proc.

Na niższym poziomie - biorąc pod uwagę dane od początku roku - jest również udział przekroczeń prędkości o 40-50 km/h. W 2022 roku wynosił od 0,40 proc. do 0,74 proc., a w ubiegłym roku od 0,60 proc. do 0,93 proc.



Nowe mandaty straszyły tylko przez trzy miesiące?

Niestety, jeśli przyjrzymy się danym za drugi kwartał okaże się, że wyniki dotyczące procentowego udziału przekroczeń prędkości są identyczne jak w roku ubiegłym. Co więcej, zjawisko to występuje we wszystkich przedziałach prędkości odpowiadających "widełkom" nowego taryfikatora mandatów.



Zdjęcie Przez pierwsze trzy miesiące nowe mandaty studziły zapały kierowców. Potem stało się coś niepokojącego / Informacja prasowa

Wygląda więc na to, że po pierwszym szoku, kierowcy oswoili się już z myślą o możliwości zapłacenia zdecydowanie wyższego mandatu i... przeszli nad nią do porządku dziennego.



Kierowcy znaleźli sposób na nowy taryfikator mandatów

O tym, że zmotoryzowani doskonale zdają sobie sprawę z nowych - droższych - konsekwencji "naciągania" przepisów świadczy skala, z jaką zwrócili się ostatnio w stronę zdobyczy nowoczesnej techniki...



Już przy końcu 2021 roku odnotowaliśmy wzrost zainteresowania aplikacją Yanosik, jak również urządzeniami, które oferujemy kierowcom. W styczniu i w lutym tego roku zaobserwowaliśmy ponad 50 proc. wzrost liczby przejechanych kilometrów przez użytkowników Yanosika, w porównaniu do tych samych miesięcy w 2021 roku. Wydłużył się również czas spędzony za kółkiem oraz zwiększyła liczba aktywnych i nowych użytkowników - tłumaczy Julia Langa, Yanosik

W miarę upływu czasu wciąż widoczny był wzrost liczby kilometrów, pokonanych przez kierowców z Yanosikiem. W poszczególnych miesiącach dane - w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku - prezentowały się następująco:

w marcu wzrost o 36 proc.,



w kwietniu wzrost o 34 proc.,



w maju wzrost o 26 proc.,



w czerwcu o 29 proc.



Wraz z liczbą kilometrów, wydłużył się również czas, który kierowcy spędzają korzystając z aplikacji. Łącznie czas spędzony za kółkiem w towarzystwie Yanosika wydłużył się aż o 45 proc. w ostatnim półroczu, w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku.



