Czarne skrzynki obowiązkowe w nowych autach. Jakie informacje zbiera EDR?

EDR to skrót od angielskiego "Event Data Recorder". Porównanie z samolotowymi czarnymi skrzynkami jest tu jak najbardziej uprawnione. Idea działania obu urządzeń jest taka sama - chodzi o to, by po wypadku można było prześledzić parametry pojazdu i zachowanie prowadzącego, co pozwolić ma na rekonstrukcję zdarzenia przez ekspertów. Porady Kupujesz używane części? Uważaj, tych nie możesz zamontować

Mandat z czarnej skrzynki? Kto może mieć dostęp do danych z EDR?

Wokół nowego wyposażenie obowiązkowego samochodów narosło wiele mitów. Jak przekonują eksperci ADAC, właścicielem zapisanych w EDR danych jest kierowca lub właściciel pojazdu. Wbrew obawom wielu kierowców - żadna ze służb nie może żądać dostępu do tych informacji. Nie ma więc mowy o tym, by na podstawie zapisu z EDR ktokolwiek ukarany został np. przez policję drogową za przekroczenie prędkości.



Po pierwsze - tego rodzaju kontrole byłyby nielegalne. Po drugie - nie mogą mieć miejsca chociażby z tak prozaicznego powodu, że w większości krajów UE interfejs diagnostyczny OBD nie jest przecież standardowym wyposażeniem radiowozu.



Z założenia samochodowa czarna skrzynka pomagać ma w rekonstrukcji wypadków drogowych, w praktyce dostęp do niej - na wniosek sądu lub prokuratury - mieć więc będą jedynie biegli sądowi.

Jak działa EDR w samochodzie? Co nagrywa samochodowa czarna skrzynka?

EDR jest częścią modułu sterującego pracą poduszek powietrznych w pojeździe. Oznacza to, że urządzenie ma dostęp do danych z szeregu czujników, w tym mierzących przyspieszenia decydujących o aktywacji airbagów. Jakie konkretnie dane zapisywane są w samochodowej czarnej skrzynce?



Zakres gromadzonych informacji podzielić można na trzy główne kategorie:

dane dotyczące dynamiki pojazdu przed zderzeniem,

dane dotyczące dynamiki pojazdu po zderzeniu,

dane dotyczące stanu i reakcji systemów bezpieczeństwa.



Co dokładnie zapisuje samochodowa czarna skrzynka EDR?

W pierwszej grupie znajdziemy m.in. informacje o:



prędkości pojazdu,



położeniu przepustnicy,



prędkości obrotowej silnika,



aktywacji systemów takich jak ABS i kontrola stabilności,



kącie skrętu kierownicy.



Dzięki nim możliwe będzie dokładniejsze przeanalizowanie zachowania kierującego - biegły sądowy będzie mógł teraz o wiele łatwiej ustalić, czy w chwili zagrożenia kierowca rozpoczął hamowanie awaryjne lub podjął próbę ominięcia przeszkody.





Druga grupa dotyczyć ma wpływu zdarzenia na sam pojazd. Czujniki rejestrują np. zmianę prędkości "w kierunku wzdłużnym i poprzecznym" - dzięki czemu możliwe będzie ustalenie, jak duże siły zadziałały na strukturę pojazdu w momencie zderzenia.



Dane dotyczące trzeciej grupy pozwolą określić, czy w chwili nieszczęścia kierowca i pasażerowie korzystali z systemów bezpieczeństwa i czy te zadziałały prawidłowo. EDR zbiera informacje o tym, czy kierowca i siedzący z przodu pasażer auta mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, zapisuje też dokładny czas wyzwolenia poduszek powietrznych.



Permanentna inwigilacja? Gdzie EDR zapisuje dane?

Kierowców drżących na myśl o permanentnej inwigilacji ze strony koncernów samochodowych spieszymy uspokoić. Wbrew dzisiejszej modzie dane nie są zapisywane w chmurze i nikt nie ma do nich dostępu "online". Jedynym nośnikiem informacji jest w tym przypadku sam samochód, a dostęp do zapisanych w EDR danych możliwy jest "wyłącznie" za pośrednictwem złącza diagnostycznego OBD2.



W sytuacjach gdy sam pojazd doznał tak rozległych uszkodzeń, że nie da się skorzystać ze standardowego interfejsu diagnostycznego, zapisane w EDR dane odczytać można też bezpośrednio ze sterownika poduszek powietrznych.



Trzeba też wiedzieć, że EDR pracuje w trybie ciągłego "nadpisywania". Opcja "twardego" zapisu uruchamiana jest dopiero wówczas, gdy rejestrator zarejestruje:



poprzeczną lub wzdłużną zmianę prędkości o wartość przekraczającą 8 km/h w czasie 150 milisekund,

uruchomione zostaną napinacze pasów bezpieczeństwa,



aktywują się poduszki powietrzne,



uruchomi się tzw. "aktywna" maska (reakcja na uderzenie w niechronionego uczestnika ruchu drogowego).



Zapis pamięci EDR obejmuje okres 5 sekund przed i 300 milisekund po aktywacji modułu poduszek powietrznych.



