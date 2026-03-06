Nowy Fiat 500 Hybrid za 80 tys. zł. Pierwszy taki model w historii

Krzysztof Mocek

Po blisko dwóch latach obecności na rynku wyłącznie w wersji elektrycznej, kultowy Fiat 500 powraca w wariancie spalinowym. To bez wątpienia dobra wiadomość dla miłośników włoskiego klasyka, którzy z różnych powodów nie mogli pozwolić sobie na elektryczną odmianę. Hybrydowa "pięćsetka" nie tylko pozytywnie zaskakuje ceną, ale także zachowuje wszystkie cechy, które uczyniły poprzednią wersję tak popularną.

Jasnożółty Fiat 500 zaparkowany na betonowym placu, w tle wieża kościelna.
Nowy Fiat będzie hitem w Polsce? Niska cena i oszczędny silnik.Krzysztof MocekINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Elektryczny mieszczuch, który nie spełnił oczekiwań
  2. Platforma elektryczna dostosowana do silnika spalinowego
  3. Stylowe wnętrze z dobrze znanymi ograniczeniami
  4. Trzy cylindry i miękka hybryda. Typowo miejski charakter
  5. Wersje nadwozia i warianty wyposażenia. A cena?

Elektryczny mieszczuch, który nie spełnił oczekiwań

Debiutujący w 2020 roku elektryczny Fiat 500e od samego początku miał odegrać kluczową rolę w ofercie producenta. Zakładano, że szybko stanie się jednym z najważniejszych modeli marki i zastąpi stopniowo wycofywaną wersję spalinową. Początkowe prognozy mówiły nawet o sprzedaży sięgającej 100 tys. egzemplarzy rocznie.

Rzeczywistość okazała się jednak znacznie mniej optymistyczna. W 2023 roku z linii produkcyjnych zjechało niewiele ponad 77 tysięcy egzemplarzy elektrycznej odmiany. Dla wielu klientów barierą okazała się wysoka cena samochodu. Niewystarczający popyt sprawił, że producent kilkukrotnie wstrzymywał produkcję w fabryce, próbując dostosować się do realnego zainteresowania rynku.

Dwa nowoczesne samochody Fiat 500, jeden w kolorze żółtym widoczny od tyłu, drugi w kolorze grafitowym widoczny od przodu, ustawione obok siebie na tle zamglonego krajobrazu miejskiego z zabudowaniami na wzgórzu.
Elektryczny Fiat 500 nie spełnił oczekiwań. Czy hybrydowa "pięćsetka" przywróci równowagę?Krzysztof MocekINTERIA.PL

Platforma elektryczna dostosowana do silnika spalinowego

W obliczu słabszych wyników sprzedaży koncern Stellantis uznał, że założenia dotyczące szybkiej elektryfikacji były średnio trafione. Podjęto więc nietypowy krok - wprowadzenie spalinowej wersji samochodu, który pierwotnie powstał wyłącznie jako elektryczny. Dostosowanie konstrukcji do napędu spalinowego wymagało sporo pracy. Inżynierowie przez około półtora roku przebudowywali elementy platformy, aby zmieścić w niej klasyczny układ napędowy.

Na szczęście efekt końcowy okazał się zaskakująco spójny. Na pierwszy rzut oka trudno bowiem odróżnić wersję spalinową od elektrycznej. Samochód zachował dokładnie te same wymiary nadwozia: 3631 mm długości, 1532 mm wysokości i 1684 mm szerokości. Także ogólna stylistyka pozostała niezmieniona, a jedynym wyraźnym elementem wskazującym na inny napęd jest niewielki wlot powietrza w przedniej części auta.

Mały, nowoczesny samochód miejski w ciemnoniebieskim kolorze zaparkowany nad brzegiem jeziora, z charakterystycznymi, stylizowanymi felgami i panoramicznymi szybami, w tle widoczna zabudowa miejska na wzgórzu.
Trudno odróżnić wersję spalinową Fiata 500 od elektrycznej.Krzysztof MocekINTERIA.PL

Reszta charakterystycznych detali została zachowana bez zmian. Na miejscu pozostały więc LED-owe reflektory przypominające lekko przymrużone oczy, boczne kierunkowskazy stylizowane na małe "lotki", a także chromowane listwy i liczne oznaczenia z liczbą 500. Całość nadal nawiązuje do detali legendarnego modelu z 1957 roku. Zachowano także charakterystyczne, wkomponowane w nadwozie, elektryczne klamki.

Stylowe wnętrze z dobrze znanymi ograniczeniami

Także w kabinie nie zdecydowano się na większe zmiany. Deska rozdzielcza zachowała charakterystyczny pas lakierowany w kolorze nadwozia, który biegnie przez całą szerokość kokpitu. Centralnym elementem jest cyfrowy zestaw wskaźników - tym razem uzupełniony o obrotomierz - oraz ekran systemu multimedialnego umieszczony pośrodku. Wersja spalinowa oferuje także bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Ciekawostkę stanowią liczne nawiązania do miejsca powstawania samochodu. Nie ma wątpliwości, że włoski producent jest dumny z powrotu produkcji Fiata 500 do Turynu.

Nowoczesna deska rozdzielcza z cyfrowym zestawem wskaźników, centralnym ekranem dotykowym z funkcją Android Auto, wielofunkcyjną kierownicą oraz manualną dźwignią zmiany biegów, wykończenie wnętrza w jasnych i ciemnych odcieniach.
Także w kabinie nie zdecydowano się na zmiany. Deska rozdzielcza zachowała charakterystyczny styl. Krzysztof MocekINTERIA.PL

Niestety zachowanie identycznego wnętrza oznacza również te same mankamenty. W kabinie dominują twarde tworzywa, a pozycja za kierownicą jest dość wysoka. Regulacja fotela jest ograniczona głównie do przesuwania siedziska w przód i w tył oraz ustawienia kąta oparcia. Kierowcy o wzroście powyżej około 185 cm mogą narzekać na ograniczoną przestrzeń na nogi. Drugi rząd siedzeń ma raczej charakter awaryjny - komfortowo podróżować będą tam głównie dzieci.

Trzy cylindry i miękka hybryda. Typowo miejski charakter

Najważniejszą zmianą jest oczywiście napęd. Nowy Fiat 500 Hybrid napędzany jest trzycylindrowym silnikiem FireFly o pojemności jednego litra, wspomaganym układem miękkiej hybrydy 12 V. Jednostka współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią biegów i rozwija 65 KM mocy oraz 92 Nm momentu obrotowego.

Komora silnika samochodu osobowego z widocznym akumulatorem, zbiornikiem płynu chłodzącego, elementami instalacji elektrycznej i osłoną silnika z logo producenta.
Pod maską pracuje trzycylindrowy silnik 1.0, wspierany przez instalację mild hybrid 12 V. Krzysztof MocekINTERIA.PL

W ruchu miejskim takie parametry okazują się wystarczające i podczas codziennej jazdy nie sprawiają większych problemów. Znacznie gorzej sytuacja wygląda poza miastem. Już samo włączanie się do ruchu na szybkich drogach bywa kłopotliwe, a wyprzedzanie ciężarówek wymaga naprawdę dużej dozy cierpliwości. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 16,2 sekundy.

Producent nie ukrywa jednak, że model powstał przede wszystkim z myślą o mieście. W takich warunkach radzi sobie bardzo dobrze. Niewielkie wymiary sprawiają, że nawet wąskie uliczki nie stanowią problemu, a parkowanie w ciasnych miejscach jest wyjątkowo łatwe. Samochód jest zwrotny i intuicyjny w prowadzeniu. Zawieszenie jest dość sztywne, ale sprawnie radzi sobie z większymi nierównościami. Pozytywnie zaskakuje także wyciszenie kabiny.

Fiat 500 Hybrid - dane techniczne

Silnik
1.0 GSE N3 + BSG 12V
Pojemność skokowa
999 cm3
Moc maksymalna 
65 KM
Maksymalny moment obrotowy
92 Nm
Masa własna/poj. bagażnika
1055 kg / 183 litry
Przyspieszenie 0-100 km/h
16,2
Prędkość maksymalna
155
Zużycie paliwa
5,2 l/100km

Bez wątpienia jedną z największych zalet pozostaje również oszczędność niewielkiej jednostki napędowej, która przy spokojnej jeździe mieszanej potrafi zużyć około 5,5 litra benzyny na 100 kilometrów. Warto jednak pamiętać, że pojemność zbiornika paliwa wynosi tu zaledwie 37 litrów, co w rzeczywistości przekłada się na ok. 500 km. zasięgu.

Wersje nadwozia i warianty wyposażenia. A cena?

Fiat 500 Hybrid debiutuje w Polsce w trzech odmianach nadwozia. Oprócz klasycznego hatchbacka dostępna będzie wersja 3+1 z dodatkowymi drzwiami po stronie pasażera, otwieranymi przeciwnie do kierunku jazdy, a także kabriolet. Każda z nich może być skonfigurowana w trzech głównych wersjach wyposażenia: Pop, Icon oraz La Prima.

    Już podstawowa specyfikacja obejmuje m.in. manualną klimatyzację, elektrycznie regulowane lusterka, system bezkluczykowy, tempomat, czujnik zmierzchu oraz kierownicę z regulacją wysokości. W najbogatszej odmianie La Prima pojawiają się dodatkowo automatyczna klimatyzacja, podgrzewane przednie fotele, bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay oraz panoramiczny szklany dach w wersji hatchback.

    Nowa hybrydowa "pięćsetka" trafiła już do polskiego cennika. Wersja Pop kosztuje od 80 800 zł, odmiana Icon od 86 800 zł, wariant Torino od 88 900 zł, a najlepiej wyposażona La Prima od 97 800 zł. Jak dowiedziałem się od przedstawicieli marki - samochód jest już dostępny w zamówieniach.

    Mały, nowoczesny samochód miejski w kolorze ciemnej zieleni zaparkowany na asfaltowej nawierzchni przy metalowej barierce, w tle widok na jezioro i wzgórza z zabudowaniami.
    Klienci pokochali Fiata 500 za jego wygląd. Wariant Hybrydowy nie wprowadza żadnych zmian. Krzysztof MocekINTERIA.PL
    Przestronne wnętrze samochodu z dwoma przednimi fotelami pokrytymi jasnoszarą tapicerką, czarna deska rozdzielcza ze skrzynią biegów i kierownicą po prawej stronie oraz uchylone drzwi ukazujące szczegóły kabiny.
    Regulacja foteli jest ograniczona głównie do przesuwania siedziska oraz ustawienia kąta oparcia.Krzysztof MocekINTERIA.PL
    Otwarty wlew paliwa w niebieskim samochodzie osobowym, widoczny korek oraz fragment tylnego światła i opony.
    Pozostałością po wariancie elektrycznym jest m.in. szeroki schowek na wlew paliwa. Kiedyś tu były gniazda ładowania. Krzysztof MocekINTERIA.PL
    Otwarty bagażnik niebieskiego samochodu miejskiego, widoczne tylne światła LED, dwa przednie fotele oraz ekran wewnątrz pojazdu.
    Także pojemność bagażnika pozostała bez zmian. Fiat 500 Hybrid oferuje 183 litry. Krzysztof MocekINTERIA.PL
    Panel sterowania klimatyzacją w samochodzie z szeregiem przycisków funkcyjnych, w tym przyciskami do regulacji nawiewu, ogrzewania, klimatyzacji oraz obiegu powietrza, umieszczony poniżej ekranu multimedialnego.
    Panorama Turynu. Takich smaczków nawiązujących do miejsca produkcji Fiata jest sporo. Krzysztof MocekINTERIA.PL
    Dotykowy ekran multimedialny samochodu z uruchomionym systemem Apple CarPlay, na którym widoczne są kolorowe ikony aplikacji takich jak Telefon, Muzyka, Mapy, Wiadomości, Podcasty, Audiobooki oraz data i godzina; poniżej ekranu umieszczone są przyciski...
    Wersja spalinowa oferuje bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple CarPlay - niestety jest to opcja.Krzysztof MocekINTERIA.PL
