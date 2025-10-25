Spis treści: Nowa Alfa Romeo Tonale wygląda lepiej. Usunięto największą wadę We wnętrzu czerwona skóra i nie do końca klasyczne zegary Tonale zachwyca wykończeniem i jakością. Wzorowa ergonomia Nowa Tonale to także zmiany w jednostkach napędowych Jak jeździ nowa Alfa Romeo Tonale? Sprawdziliśmy wersję plug-in Nowa Alfa Romeo Tonale. Podsumowanie i nowe wersje wyposażenia

Alfa Romeo to marka, która od zawsze stawiała na sportowe zacięcie i prawdziwą przyjemność z jazdy, wybierając analogowe rozwiązania kosztem technologicznego przepychu. Jej modele nigdy nie goniły za sztampą - liczył się przede wszystkim nietuzinkowy wygląd i emocje za kierownicą. Zaprezentowana w 2022 roku Alfa Romeo Tonale idealnie wpisywała się w tę filozofię, a jej tegoroczny lifting - choć na pierwszy rzut oka dyskretny - znacząco wpływa na komfort i wrażenia z jazdy. Mogliśmy się o tym przekonać podczas pierwszych jazd testowych zorganizowanych we włoskiej Toskanii.

Nowa Alfa Romeo Tonale wygląda lepiej. Usunięto największą wadę

Zacznijmy jednak od początku. Pod względem stylistycznym nowa Alfa Romeo Tonale nie różni się znacząco od swojego poprzednika. Przód auta zdobi nowy, trójwymiarowy grill "Scudetto", inspirowany kultowymi modelami 33 Stradale i GT 2000. Został on harmonijnie wkomponowany w przeprojektowany zderzak, w którym dolne wloty powietrza nawiązują do linii Alfy Romeo Junior. Dodatkowe boczne otwory podkreślają natomiast sportowy charakter marki.

Przód auta zdobi nowy grill „Scudetto". Dolne wloty powietrza nawiązują do modelu Junior. krzysztof mocek INTERIA.PL

Włoscy inżynierowie zdecydowali się również na skrócenie przedniego zwisu oraz nieznaczne poszerzenie rozstawu kół, co pozwoliło uzyskać lepsze proporcje nadwozia i bardziej stabilną sylwetkę. Jak przyznali przedstawiciele marki podczas prezentacji, w poprzedniej wersji Tonale koła - widziane od przodu - sprawiały wrażenie nieco schowanych pod nadkolami, co zaburzało optykę auta. To właśnie ten detal klienci wskazywali najczęściej jako największą wadę stylistyczną modelu. Teraz ten mankament zlikwidowano.

Całości dopełniają nowe, 19-calowe felgi "Stile" inspirowane klasycznym wzornictwem Alfy Romeo oraz 20-calowe obręcze "Fori", dostępne w wyższych wersjach wyposażenia. Paleta kolorów nadwozia obejmuje teraz osiem odcieni, w tym trzy zupełnie nowe lakiery metalizowane: czerwony Rosso Brera, zielony Verde Monza i żółty Giallo Ocra. Szczególne wrażenie robi właśnie Rosso Brera - głęboki odcień czerwieni, który naszym zdaniem idealnie podkreśla linię nadwozia modelu. Zobaczcie zresztą na zdjęcia.

Nowy lakier Rosso Brera idealnie podkreśla linię nadwozia modelu. krzysztof mocek INTERIA.PL

We wnętrzu czerwona skóra i nie do końca klasyczne zegary

We wnętrzu zmodernizowanej Alfy Romeo Tonale nie zaszły znaczące zmiany. Deska rozdzielcza zachowała układ znany z wersji sprzed modernizacji, a całość wciąż utrzymana jest w charakterystycznym stylu. Na cyfrowym zestawie wskaźników o przekątnej 12,3 cala pojawiły się nowe grafiki - jedna z nich stylizowana jest na klasyczne zegary znane z historycznych modeli Alfy Romeo. Centralnym punktem kokpitu pozostaje system multimedialny Alfa Connect z 10,25-calowym ekranem dotykowym, oferujący m.in. bezprzewodowe klonowanie smartfona poprzez Apple CarPlay i Android Auto .

Nowością we wnętrzu są świeże połączenia kolorów i materiałów wykończeniowych, w tym powrót legendarnej czerwonej skóry z kontrastowymi przeszyciami oraz wariant z dwukolorową czarno-białą Alcantarą. Fotele przednie oferują podgrzewanie, wentylację oraz 8-kierunkową regulację elektryczną, a także 4-stopniowe podparcie odcinka lędźwiowego. Zmiany objęły również konsolę centralną, gdzie na stałe zagościł nowy obrotowy selektor biegów. Wcześniej element ten występował w ostatnich modelach produkcyjnych przed liftingiem.

Deska rozdzielcza zachowała układ znany z wersji sprzed modernizacji. Nowe są materiały i wykończenia. krzysztof mocek INTERIA.PL

Tonale zachwyca wykończeniem i jakością. Wzorowa ergonomia

Tonale nie rozczarowuje także pod względem jakości wykończenia - materiały są solidne, a spasowanie elementów wnętrza stoi na wysokim poziomie. Ergonomia jest bardzo dobra, częściowo dzięki zachowaniu fizycznych przycisków, m.in. do obsługi klimatyzacji. Choć sterowanie ogrzewaniem i wentylacją foteli oraz kierownicy przeniesiono do menu multimedialnego, skrótowe ikony pozostają łatwo dostępne.

Kabina jest przestronna i wygodna, bez problemu pomieści czworo dorosłych pasażerów, oferując odpowiednią ilość miejsca na nogi i nad głową. Ergonomicznie wyprofilowane fotele gwarantują wysoki komfort i dobre trzymanie boczne na zakrętach. Bagażnik o pojemności 500 litrów sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, a dzięki regulowanej podłodze i dodatkowym schowkom pod nią można łatwo dostosować przestrzeń do potrzeb.

Wnętrze Tonale bez problemu pomieści czworo dorosłych pasażerów. krzysztof mocek INTERIA.PL

Nowa Tonale to także zmiany w jednostkach napędowych

O wiele więcej zmian zaszło w dotychczasowych układach napędowych, które musiały zostać dostosowano do normy Euro 6E-bis. W przypadku czterocylindrowej bazowej wersji benzynowej 1.5 wyposażonej w układ miękkiej hybrydy moc wzrosła ze 160 KM do 175 KM. Wersja ta jest połączona z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową i napędem na przednie koła.

Dla tych, którzy wybierają silniki wysokoprężne dostępny jest silnik 1.6 Diesel o mocy 130 KM z 6-biegową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową i napędem na przednie koła. Na szczycie gamy znajduje się wersja Q4 Ibrida Plug-In, łącząca napęd na cztery koła z 6-biegowym automatem. Układ hybrydowy generuje 270 KM, czyli o 10 KM mniej niż wcześniej, ale rekompensuje to zdecydowanie lepszą charakterystyką pracy.

Na cyfrowym zestawie wskaźników pojawiły się nowe grafiki. krzysztof mocek INTERIA.PL

Jak jeździ nowa Alfa Romeo Tonale? Sprawdziliśmy wersję plug-in

Przekonaliśmy się o tym osobiście podczas pierwszych jazd testowych. Układ hybrydowy w wariancie plug-in sprawnie łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 1,3 l napędzający przednie koła z silnikiem elektrycznym na tylną oś. Współpraca jednostek pozwala na rozpędzenie się włoskiego SUV-a od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,2 s. Chociaż producent deklaruje zasięg w trybie elektrycznym do 70 km, w naszym teście akumulator wyczerpał się już po około 45 km. Bateria 15,5 kWh ładowana jest w pełni w około 2,5 godziny przy użyciu pokładowej ładowarki 7,4 kW.

Chociaż Tonale w wersji po liftingu wciąż korzysta ze sprawdzonych rozwiązań, producent poprawił kilka kluczowych elementów. Zawieszenie i układ kierowniczy działają pewniej, a zwiększony o 1 cm rozstaw kół poprawia stabilność w zakrętach. Nowe oprogramowanie układu napędowego pozwala szybciej i płynniej przekazywać moment obrotowy, a przejścia między napędem spalinowym a elektrycznym są niemal niezauważalne. Dodatkowo auto wyposażono w czterotłoczkowe hamulce Brembo, nowoczesny system brake-by-wire znany z modeli Giulia i Stelvio i elektronicznie sterowane zawieszenie.

Zwiększony o 1 cm rozstaw kół nie tylko poprawia wygląd auta, ale też wpływa na stabilność. krzysztof mocek INTERIA.PL

Bez wątpienia nowa Tonale Plug-In wyróżnia się stabilnością i prowadzeniem. Napęd na obie osie zapewnia optymalne rozłożenie masy, a układ hybrydowy dostarcza moc płynnie i liniowo. Tryby jazdy wybierane pokrętłem wyraźnie modyfikują charakter samochodu - "Normal" stawia na komfort i łagodną reakcję, natomiast tryb "Dynamic" zamienia Tonale w żywego, agresywnego SUV-a, reagującego błyskawicznie na gaz i ruchy kierownicy. Bez wątpieniem zatem, pod kątem wrażeń z jazdy nowe Tonale pozostaje liderem w swoim segmencie.

Nowa Alfa Romeo Tonale. Podsumowanie i nowe wersje wyposażenia

Podsumowując, odświeżona Alfa Romeo Tonale łączy codzienną praktyczność z emocjami za kierownicą. Facelifting nie zmienił wszystkiego, ale wprowadził istotne usprawnienia - od wyglądu zewnętrznego, przez układ napędowy, po komfort jazdy. Nowa Tonale zapewnia pewne prowadzenie, mocne osiągi i świetną trakcję na trudniejszych nawierzchniach dzięki napędowi na cztery koła.

Na chwilę obecną ceny odświeżonych modeli Tonale nie zostały ujawnione, choć przedstawiciele producenta zasugerowali, że mogą pozostać zbliżone do obecnej generacji. Zmiany dotyczą natomiast oferty dostępnych wariantów na polskim rynku. Od przyszłego roku podstawową wersją w gamie kompaktowych SUV-ów będzie model "Tonale", wyposażony w reflektory i lampy Full LED oraz 17-calowe felgi. Komfort podróży w tej wersji zapewniają m.in. system bezkluczykowy, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna oraz integracja ze smartfonami poprzez Apple CarPlay i Android Auto.

Wyżej w gamie uplasuje się wersja "Sprint", wyróżniająca się dodatkowymi elementami stylistycznymi podnoszącymi jakość wykończenia, m.in. lakierowanymi na czarno detalami nadwozia, przyciemnianymi szybami oraz 18-calowymi felgami. Także system multimedialny został wzbogacony o zintegrowaną nawigację.

Wraz z wersją "Ti" klienci dostaną lakierowane na czarno ramki okien oraz charakterystyczną plakietką na błotnikach. W kabinie zastosowano z kolei czerwone lub czarne skórzane fotele. Szczyt gamy to "Veloce" - sportowy wariant z 19-calowymi felgami Stile, reflektorami Full LED Matrix, czerwonymi zaciskami hamulcowymi Brembo oraz podwójnymi chromowanymi końcówkami wydechu w wersji Plug-In Hybrid.

Nowa Tonale to bez wątpienia model, który wpada w oko. krzysztof mocek INTERIA.PL

Nowe felgi inspirowane są klasycznym wzornictwem Alfy Romeo. krzysztof mocek INTERIA.PL

Bagażnik o pojemności 500 litrów sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. krzysztof mocek INTERIA.PL

Alfa Romeo to od zawsze nietuzinkowy wygląd i spore emocje za kierownicą. krzysztof mocek INTERIA.PL

Tonale nie rozczarowuje także pod względem jakości wykończenia. krzysztof mocek INTERIA.PL

