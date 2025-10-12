W skrócie Koszt przejechania 100 km samochodem z instalacją gazową w Polsce to średnio 22,85 zł, co sprawia, że Polacy chętnie wybierają auta na LPG.

Chiński SUV Baic 5 wyróżnia się ofertą instalacji gazowej za symboliczną złotówkę oraz możliwością zakupu tańszych wersji wyposażeniowych.

Baic jako jedyna z topowych chińskich marek w Polsce oferuje instalację gazową bez utraty pięcioletniej gwarancji.

Chociaż wszystkie z chińskich marek kuszą Polaków atrakcyjnymi cenami, bogatym wyposażeniem i długą gwarancją, w obliczu dużej konkurencji każda z nich stara się obrać własną drogę do serc i portfeli polskich nabywców. Na tle MG, Omody, Jaecoo czy BYD wyraźnie wyróżnia się BAIC.

Jego importer postanowił odwołać się do starej miłości polskich kierowców i oferuje klientom możliwość zakupu instalacji gazowej za kwotę 1 zł. Strategia zdaje się przynosić dobre rezultaty, bo BAIC jest obecnie piątą co do popularności chińską marką w Polsce, z tegoroczną sprzedażą na poziomie blisko 3,5 tys. rejestracji.

Miłość Polaków do LPG wynika z prostego rachunku ekonomicznego. Zgodnie z najnowszymi danymi Ministerstwa Przemysłu, w drugim kwartale 2025 roku pokonanie dystansu 100 km samochodem wyposażonym w instalację gazową kosztowało średnio 22,85 zł przy założeniu, że statystyczny polski samochód zużywa 7,8 litra LPG na 100 km. Perspektywa tankowania po 3,23 zł za litr jest więc bardzo kusząca, szczególnie że chińskie SUV-y z benzynowymi silnikami potrafią spalać w mieście grubo powyżej 11 l/100 km.

A przecież obecnie ceny gazu są jeszcze niższe, jak informują eksperci e-petrol, średnia cena litra LPG w kończącym się tygodniu wyniosła 2,61 zł/l.

Żeby wyjechać z salonu nowym egzemplarzem BAIC Beijing 5, trzeba zostawić co najmniej 99 tys. zł. Tyle kosztuje wersja podstawowa. W nasze ręce trafił egzemplarz w topowej wersji Luxury. Kosztuje od 132 800 zł. Piotr Król INTERIA.PL

W przypadku chińskiego producenta sprzedaż napędza kompaktowy SUV - BAIC 5. Dealerzy szacują, że w tym przypadku nawet 80 proc. nabywców decyduje się na montaż instalacji gazowej. Czy warto?

Jeszcze do niedawna ten model był oferowany wyłącznie w jednej wersji - Luxury - której ceny startowały od 132 800 zł. Auto w takiej konfiguracji trafiło do naszej redakcji w ramach testu na dystansie 20 000 km.

Obecnie, w ramach promocji, cennik takiej odmiany rozpoczyna kwota 129 900 zł, a w ofercie pojawiła się też uboższa wersja wyposażeniowa - Business - wyceniona na 99 900 zł. Oznacza to, że za mniej niż 100 000 zł można dziś wyjechać z salonu rodzinnym suvem wyposażonym w "fabryczną" instalację gazową.

To kusząca perspektywa tym bardziej, że w niezależnym warsztacie za instalację gazową do turbodoładowanego silnika 1.5 z bezpośrednim wtryskiem trzeba by zapłacić około 6-7 tys. zł.

Trzeba jednak wiedzieć, że słowo "fabryczna" jest tu nieco na wyrost. Auta wyposażane są w instalacje gazowe bezpośrednio u dealerów, którzy montują w pojazdach zestawy polskiej firmy EuropeGAS. Nie zmienia to jednak faktu, że BAIC to jedyna marka z pierwszej piątki najchętniej wybieranych chińskich producentów aut w Polsce oferująca możliwość zagazowania nowego samochodu bez ryzyka utraty fabrycznej pięcioletniej gwarancji.

Jak BAIC 5 z instalacją gazową za 1 zł sprawdza się w codziennej eksploatacji? Czy klienci muszą obawiać się o dostępność części? Ile naprawdę spala chiński kompaktowy SUV i z czego powinni zdawać sobie sprawę chętni na jego zakup?

