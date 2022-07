"Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami oferującymi pomoc drogową i usiłującymi wyłudzić wysokie, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy kun (czyli nawet kilku tysięcy euro), kwoty" - czytamy na oficjalnym profilu Ambasady RP w serwisie Facebook. Polscy dyplomaci zachęcają, by w przypadku konieczności skorzystania z usług pomocy drogowej w Chorwacji uważne zapoznać się z warunkami posiadanej polisy ubezpieczeniowej.

Warto również wcześniej - jeszcze przed wyjazdem - skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem w celu ustalenia kroków, które należy podjąć w sytuacji awarii na trasie.



"Należy też upewnić się czy firma rzeczywiście przyjechała na wezwanie, czy też jest to może firma "polująca" na klientów i szukająca łatwego zarobku" - czytamy na profilu polskiej ambasady.

To ważne nawet w przypadku właścicieli nowszych aut z wykupioną polisą Auto Casco. Pamiętajmy, że wysokie temperatury są bezlitosne dla wielu podzespołów naszego pojazdu i potęgują ryzyko kosztownej awarii. Widmo nieplanowanego postoju gdzieś na trasie i konieczności posiłkowania się usługami pomocy drogowej jest - niestety - całkiem realnym scenariuszem.



O tym musisz pamiętać jadąc do Chorwacji

Zdjęcie Jadąc do Chorwacji warto mieć ze sobą kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Wybierając się zagranicę zawczasu warto wyrobić sobie kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w publicznych ośrodkach zdrowia. W razie konieczności zasięgnięcia pomocy lekarza, posiadacze karty EKUZ w publicznych ośrodkach zdrowia nie uiszczają pełnej opłaty za zabiegi i leki, a tylko niewielką opłatę manipulacyjną (tzw. partycypację).

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że publiczna opieka zdrowotna w Chorwacji może dalece różnić się od polskich standardów. Z doświadczenia polecamy więc wykupienie dodatkowego ubezpieczenia medycznego, najlepiej z opcją transportu medycznego.

W przypadku trzyosobowej rodziny i ochrony trwającej 14 dni - w zależności od firmy ubezpieczeniowej - koszty wahają się z reguły w okolicach 200 zł. W razie problemów, jak np. nagła choroba dziecka, możemy jednak liczyć na profesjonalną pomoc - "szkodę" zgłaszamy polskim konsultantom, którzy zajmują się organizacją pomocy. W większości przypadków liczyć można np. na "domową" wizytę lekarza w hotelu czy apartamencie.

Jakie dokumenty zabrać do Chorwacji?

Zdjęcie Pamiętajmy żeby do mieć ze sobą paszport lub dowód osobisty, prawo jazdy i dokumenty samochodu / INTERIA.PL

Przypominamy, że Chorwacja znajduje się poza strefą Schengen. Oznacza to, że osoby przekraczające granice państwowe Republiki Chorwacji mają obowiązek okazania ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obowiązek dotyczy każdego obywatela - bez względu na jego wiek. Podróżując z małym dzieckiem musimy więc pamiętać o zabraniu jego paszportu lub dowodu osobistego.

Przypominamy także, że aplikacja mObywatel nie zastępuje prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, dowodu osobistego ani paszportu, ani nie uprawnia do przekroczenia granicy. Zagranicą wymagane są dokumenty w ich fizycznej postaci.



Planując samochodowe wycieczki np. do Bośni i Hercegowiny koniecznie zabierzmy ze sobą certyfikat zielonej karty. Większość zakładów ubezpieczeniowych wystawia go za darmo - należy jedynie zgłosić taką potrzebę przed wyjazdem. W przeciwnym wypadku chcąc wjechać do Bośni i Hercegowiny, będziemy musieli wykupić drogie (kilkadziesiąt euro) ubezpieczenie graniczne.



Wypadek w Chorwacji? Pomoże polska policja

Zdjęcie W sytuacjach awaryjnych w Chorwacji możemy liczyć na pomoc polskich policjantów / INTERIA.PL

Co ciekawe, w razie kłopotów skorzystać można nie tylko z pomocy samej Ambasady, ale też polskiej policji. Od 1 lipca, przez kolejne dwa miesiące, nad bezpieczeństwem polskich obywateli wypoczywających nad Adriatykiem czuwać będą funkcjonariusze polskiej Policji. Polska placówka udostępniła numery telefonów do policjantów odpowiedzialnych za poszczególne rejony Chorwacji.



W nagłych przypadkach, gdy np. nie wiemy, jak zachować się w przypadku kolizji czy utraty dokumentów, skorzystać możemy z telefonów: