Winiety w Czechach 2022. Na jakich drogach obowiązują i gdzie kupić?

Wiadomości

Dołącz do nas:

Nie zapomnij o zakupie winiety w Czechach, jeśli planujesz wyjazd do tego kraju lub przejazd tranzytem i chcesz korzystać z sieci płatnych dróg. 2022 to już kolejny rok obowiązywania elektronicznych winiet na czeskich drogach. Na jakich autostradach i drogach ekspresowych obowiązują i gdzie je kupić? Ile kosztuje winieta w Czechach i co grozi kierowcy za brak opłaty za przejazd?

Zdjęcie Winiety w Czechach są elektroniczne. Wystarczy wejść na stronę internetową operatora i dokonać zakupu. / 123RF/PICSEL