Tylko płacili za paliwo. Narobili strat na 170 tys. zł

Nie oddał byłemu szefowi karty paliwowej i po powrocie do Polski postanowił podzielić się nią ze swoimi znajomymi. Od stycznia do kwietnia 2024 r. zatankowali paliwa za łącznie ponad 170 tys. zł. Policjanci z Tarnowskich Gór skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom.