Policyjna akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu" potrwa do 26 czerwca. W jej ramach policja udostępniła statystyki wypadków wśród osób poruszających się na jednośladach, ale to nie wszystko. Funkcjonariusze będą pracować nad zwiększeniem świadomości wśród motocyklistów i rowerzystów temat zagrożeń, a także promować właściwe zachowania na drodze.

W 2024 roku policjanci odnotowali aż 2455 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. W 230 przypadkach zakończyły się one śmiercią, a w 2308 przypadkach uczestnicy zostali ranni. W odniesieniu do danych z 2023 roku, zauważono wzrost liczby zdarzeń drogowych o 508 wypadków, w których zmarły 34 osoby, a 470 osób zostało rannych.

Statystyki nie oszczędzają również rowerzystów. Po porównaniu danych z 2024 i 2023 roku okazuje się, że również tutaj odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń. W 2024 roku doszło do 3788 wypadków z udziałem rowerzystów, co przełożyło się na 168 ofiar śmiertelnych i 3450 osób rannych. W roku 2023 liczba zdarzeń była o 184 przypadki mniejsza.

Policjanci przy tej okazji zwracają uwagę na to, jak ważne jest dobieranie pojazdu do poziomu swoich umiejętności i dbałość o to, by był on w dobrym stanie technicznym. Istotne jest także, aby pojazd posiadał wymagane wyposażenie i nie bez znaczenia pozostaje używanie kasków, ochraniaczy, czy odblasków.