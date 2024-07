Spis treści: 01 Wypożyczenie samochodu w USA - jakie wymogi trzeba spełnić?

02 Wynajem auta w USA Czy warto korzystać z pośrednika?

03 Wynajęcie samochodu w USA. Jakie ubezpieczenia trzeba wykupić?

04 Wypożyczenie samochodu w USA - czy potrzebna jest karta kredytowa?

05 Wynajem samochodu w USA. O tym musisz pamiętać. Podsumowanie

Wybierając się na wakacyjną wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, warto pamiętać o wypożyczeniu samochodu. W przypadku zwiedzania USA, dostęp do "własnego" środka transportu nie tylko stanowi duże ułatwienie, ale w zasadzie konieczność - zwłaszcza gdy nasz plan wycieczki nie ogranicza się do jednego miasta. Ogromne połacie terenu przy jednoczesnym wysokim zmotoryzowaniu sprzyjają samochodowym podróżom, a szeroki dostęp do wypożyczalni ułatwia znalezienie stosunkowo niedrogiej oferty.

Wypożyczenie samochodu w USA - jakie wymogi trzeba spełnić?

Żeby jednak móc wynająć samochód w Stanach Zjednoczonych trzeba spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 25 lat, co wynika z restrykcyjnych limitów dolnej granicy wieku. Chociaż niektóre wypożyczalnie uwzględniają odstępstwa od tej reguły i umożliwiają wypożyczenie auta także osobom w wieku 21-25 lat, zazwyczaj wiąże się to z koniecznością dużo wyższych opłat.

Kolejnym przymusem jest oczywiście posiadanie prawa jazdy. To na szczęście może być polskie i nie ma konieczności legitymowania się prawem jazdy międzynarodowym. Trzeba jednak pamiętać, by w momencie odbioru auta, poza prawem jazdy, posiadać przy sobie także paszport lub np. dowód osobisty.

Ostatnim z wymogów jest dysponowanie własną kartą kredytową. Powinna to być karta kredytowa obciążeniowa lub odnawialna, wystawiona na osobę wynajmującą samochód. Niestety wciąż wiele amerykańskich wypożyczalni samochodów nie akceptuje kart debetowych oraz przedpłaconych, chociaż zdarzają się w tym względzie wyjątki (opiszemy je niżej).

Jeśli spełniliśmy powyższe kwestie, możemy śmiało przystąpić do poszukiwania odpowiedniego samochodu i najkorzystniejszej oferty. Także w tym miejscu warto się jednak na moment zatrzymać i zastanowić nad możliwymi opcjami.

Zdjęcie Zanim ruszymy do rezerwowania auta, warto się na moment zatrzymać i zastanowić nad możliwymi opcjami. / Getty Images

Wynajem auta w USA Czy warto korzystać z pośrednika?

Jedną z najczęściej wybieranych opcji w momencie poszukiwania auta na wakacje, jest skorzystanie z oferty firm pośredniczących. Na rynku nie brakuje bowiem stron internetowych, które pozwalają na szybkie porównanie ofert różnych wypożyczalni, nierzadko kusząc klienta korzystnymi promocjami oraz stosunkowo tanim ubezpieczeniem. Skorzystanie z usług pośrednika najczęściej odbywa się w następujący sposób:

Zainteresowany kontaktuje się z pośrednikiem przy pomocy strony internetowej, aplikacji mobilnej lub telefonu. Następnie określa preferencje dotyczące samochodu, terminu i miejsca wypożyczenia i ewentualnego dodatkowego wyposażenia. Firma pośrednicząca automatycznie przegląda dostępne na rynku oferty i sugeruje klientowi te, w największym stopniu odpowiadające jego wymaganiom. Wypożyczający może porównać ze sobą wybrane propozycje i jeśli któraś spełnia jego preferencje, podpisuję umowę z firmą pośredniczącą i dokonuje wymaganej opłaty. W tym momencie pośrednik kontaktuje się z wybraną wypożyczalnią i dokonuje rezerwacji w imieniu klienta. Jednocześnie firma załatwia za wypożyczającego wszelkie formalności oraz opłaca wynajem samochodu. Zadanie klienta ogranicza się w zasadzie do dotarcia na miejsce odbioru auta o wybranej godzinie.

Korzystanie z usług pośrednika wydaje się zatem wygodnym rozwiązaniem, pozwalającym na szybką selekcję dostępnych na rynku ofert. Niestety finalnie sposób ten może nieść za sobą szereg pułapek, które w ogólnym rozrachunku skutkują wieloma nieprzyjemnościami. Przede wszystkim warto wiedzieć, że w momencie korzystania z usług pośrednika, to właśnie z nim zawieramy umowę - nie zaś z samą wypożyczalnią. Oznacza to, że warunki dostępne na stronie firmy pośredniczącej nie zawsze muszą odpowiadać warunkom dostępnym w wybranej wypożyczalni. Jak się okazuje, najczęściej problem ten dotyczy wykupionego ubezpieczenia. Dlaczego tak się dzieje?

Nieporozumienia dotyczące ubezpieczeń przy wypożyczeniu samochodu przez pośrednika wynikają z niedostatecznego zrozumienia przez klienta opisu ubezpieczenia. Firmy pośredniczące proponują na ogół tzw. "pełną ochronę", określaną jako zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. To oznacza, że klient w przypadku szkody najpierw będzie musiał rozliczyć się bezpośrednio z firmą wynajmującą mu auto, a dopiero potem będzie mógł dochodzić zwrotu kosztów w ramach wykupionego ubezpieczenia. Klient na ogół dowiaduje się o tym już na miejscu przy odbiorze auta w konkretnej wypożyczalni. Wówczas chcąc jednak skorzystać z całkowitego zniesienia odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia czy kradzieży auta, musi wykupić rozszerzone ubezpieczenie oferowane przez firmę wynajmującą samochód. zaznacza Interii Paweł Ługowski, Account Executive, HERTZ Polska

Takie sytuacje nierzadko wiążą się z dużym stresem, nerwowym wydzwanianiem do firmy pośredniczącej, a w skrajnych przypadkach nawet ryzykiem związanym z możliwością niewydania wynajętego samochodu. Nie dziwi zatem, że eksperci specjalizujący się w najmie samochodów przestrzegają przed niesprawdzonymi firmami pośredniczącymi, zalecając wynajem samochodu bezpośrednio od danej wypożyczalni. Takie rozwiązanie nie tylko może okazać się szybszym, ale też bezpieczniejszym i dużo pewniejszym rozwiązaniem.

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji najlepiej rezerwować auto bezpośrednio na stronie wypożyczalni, albo telefonicznie lub osobiście w punktach wynajmu. Jeśli klientowi wygodniej jest jednak wynająć samochód przez firmę pośredniczącą, to może w procesie rezerwacji nie wyrazić zgody na ubezpieczenia i wykupić je po prostu przy odbiorze auta w wypożyczalni. dodaje Paweł Ługowski

Zdjęcie Korzystanie z pośrednika wydaje się zatem wygodnym rozwiązaniem. Warto jednak uważać / Getty Images

Wynajęcie samochodu w USA. Jakie ubezpieczenia trzeba wykupić?

Kolejna ważna kwestia dotycząca wypożyczenia samochodu w Stanach Zjednoczonych skupia się na obowiązkowym ubezpieczeniu. W tym przypadku za oceanem sprawa wygląda nieco prościej niż np. w Europie. Większość amerykańskich wypożyczalni już na starcie oferuje bowiem podstawowe ubezpieczenie CDW (Collision Damage Waiver), które pokrywa część kosztów związanych z ewentualną kolizją lub kradzieżą. Nie ma więc obawy, że wynajmiemy auto bez jakiejkolwiek ochrony.

Niestety jak to zwykle bywa, zakres podstawowej polisy nie jest szeroki, a w przypadku ewentualnych uszkodzeń klient wciąż musi pokryć część opłat z nadpłaconego depozytu. Dla spokoju ducha warto zatem przemyśleć dokupienie dodatkowego ubezpieczenia, które w zależności od wybranej wypożyczalni może nosić inną nazwę - np. Extended Protection lub Loss Damage Waiver. Pakiet ten z reguły obejmuje całkowite zrzeczenie się odszkodowania za straty i szkody wynikające z użytkowania samochodu - o ile te nie wyniknęły na skutek naruszenia warunków umowy najmu. Niekiedy pokrywa też wydatki na pomoc drogową lub wymianę opon, czy nawet dostarczenie kluczyków np. w razie ich zatrzaśnięcia. Co więcej - w wielu przypadkach zakup dodatkowego ubezpieczenia znacząco ogranicza lub nawet całkowicie znosi konieczność wpłaty depozytu.

Na ubezpieczeniu wynajętego samochodu lepiej zatem nie oszczędzać, bowiem to głównie dzięki niemu nasza podróż będzie mogła przebiegać z większym spokojem i komfortem. Niezależnie jednak od naszej decyzji powinniśmy zawsze dokładnie sprawdzić regulamin konkretnej wypożyczalni oraz zakres konkretnych ubezpieczeń.

Zdjęcie Większość amerykańskich wypożyczalni już na starcie oferuje podstawowe ubezpieczenie. / Getty Images

Wypożyczenie samochodu w USA - czy potrzebna jest karta kredytowa?

Na początku tekstu wspomnieliśmy, że jednym z wymogów wynajęcia auta w Stanach Zjednoczonych jest posiadanie karty kredytowej. Dzięki temu wypożyczalnia ma pewność, że w razie ewentualnego uszkodzenia pojazdu, czy przedłużenia rezerwacji, będziemy w stanie pokryć część kosztów. Karta kredytowa to także sposób na weryfikację tożsamości wypożyczającego.

W dużym skrócie - firma, która oferuje wynajem samochodów na kartę debetową jest obarczona większym ryzykiem, niż w przypadku wynajmu na kartę kredytową. Pomimo tego wypożyczalnie w USA coraz częściej wychodzą naprzeciw klientom i umożliwiają akceptację kart debetowych. Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków wiąże się to z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.

W zależności od regulaminu danej firmy, pracownik może poprosić nas o zweryfikowanie tożsamości wymagając okazania dodatkowych dokumentów - np. paszportu, miejsca zameldowania lub biletu powrotnego. Nierzadko wynajem samochodu przy pomocy karty debetowej oznacza także konieczność zablokowania wyższego depozytu, niż ma to miejsce w przypadku karty kredytowej. Warto także pamiętać, że niektóre z wypożyczalni zaakceptują karty debetowe jedynie z wybranych sieci kart - np. Mastercard czy Visa.

Zdjęcie Wypożyczalnie w USA coraz częściej pozwalają płacić kartami debetowymi. / 123RF/PICSEL

Wynajem samochodu w USA. O tym musisz pamiętać. Podsumowanie

Na sam koniec przygotowaliśmy kilka porad ogólnych, które przyspieszą proces wynajmu samochodu w USA, a także pozwolą zabezpieczyć się przed niechcianymi niespodziankami.

Zarezerwuj samochód jak najwcześniej - nawet pół roku przed planowanym wyjazdem. Rezerwacja z wyprzedzeniem zazwyczaj gwarantuje lepsze ceny i dostępność preferowanego typu pojazdu.

Sprawdzajmy ceny poszczególnych pojazdów. Często w Stanach Zjednoczonych koszt wynajęcia małolitrażowego kompakta nie różni się drastycznie od sporo większego i wygodniejszego SUV-a. W niektórych wypożyczalniach różnice pomiędzy autami różnych klas są naprawdę niewielkie.

Nie skracajmy na siłę czasu najmu. Wiele amerykańskich wypożyczalni daje rabaty za pełne tygodnie wynajmu. Niekiedy bardziej opłaca się wypożyczyć pojazd na 14 dni, niż np. 13.

Prześledź regulamin przed dalszą podróżą. Chociaż większość dużych wypożyczalni w USA nalicza dodatkowe opłaty dopiero w momencie przekroczenia granicy kraju (np. z Kanadą), mniejsze firmy mogą stosować limity obowiązującego do poszczególnych stanów.

Opłaty lotniskowe mogą wynieść nawet kilkadziesiąt dolarów. Warto się zatem zastanowić, czy nie lepszym wyborem będzie wypożyczenie samochód po dotarciu do najbliższego miasta.

Część wypożyczalni może stosować zasadę dziennego limitu kilometrów, których przekroczenie oznacza konieczność naliczenia dodatkowych opłat. W przypadku podróżowania po USA warto rozważyć wynajem auta bez limitu kilometrów.

Wybierz sensowną opcję rozliczenia paliwa. W Stanach dość popularną metodą jest wydawanie samochodu z pustym bakiem i wymaganie zwrotu w tym samym stanie. W rzeczywistości jednak klienci oddają auta w części zatankowane, na czym tracą. Najkorzystniejszą opcją jest tzw. full/full, czyli odbiór pojazdu z pełnym bakiem i oddaniem z pełnym.

Zanim dokupisz dodatkowe wyposażenie, sprawdź specyfikację samochodu. Większość wypożyczalni umożliwia doposażenie wynajmowanego auta np. o dodatkową nawigację. Zdarzają się przypadki, że klienci ponoszą dodatkowe koszty za coś, czym auto dysponuje w standardzie.

Pamiętaj o opłatach drogowych. Jeśli w trakcie wizyty w USA planujesz pokonywanie dalszych odległości, warto doposażyć auto w elektroniczny transponder ułatwiający wnoszenie opłat za płatne odcinki. Większość wypożyczalni dysponuje taką opcją. Kwota każdej opłaty zostaje pobierana automatycznie z naszej karty kredytowej.