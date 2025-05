Nowe Volvo XC70, które powraca do oferty jako SUV typu plug-in hybrid, zostało właśnie ujawnione w chińskiej specyfikacji. I od razu wzbudziło ogromne zainteresowanie. Wszystko przez niespotykanie dużą baterię jak na hybrydę - aż 39,6 kWh. Dla porównania - to więcej niż w elektrycznej Dacii Spring , czy BYD Dolphin Surf .

Do 180 km bez kropli benzyny. Volvo chce rozwiązać problem "range anxiety"

Zasięg w trybie czysto elektrycznym ma wynosić nawet 180 km według chińskiej normy CLTC. W praktyce, nawet jeśli w Europie realny zasięg okazałby się niższy, i tak mamy do czynienia z jednym z najwydajniejszych plug-inów na rynku. W codziennej eksploatacji oznacza to możliwość jazdy przez kilka dni bez potrzeby uruchamiania silnika spalinowego.

A ten - choć w nowoczesnych hybrydach często traktowany po macoszemu - w Volvo nadal odgrywa ważną rolę. Ma 1,5 litra pojemności, 160 KM mocy, wspomaga elektryczny napęd i eliminuje problem tzw. "range anxiety", czyli stresu związanego z zasięgiem, który zniechęca część klientów do zakupu aut elektrycznych.

Stylizacja nadwozia XC70 nawiązuje do elektrycznych modeli marki

Z przodu dominuje zamknięty grill, inspirowany elektrycznymi modelami Volvo. Zintegrowano z nim aktywną żaluzję, która automatycznie dostosowuje się do warunków jazdy, poprawiając aerodynamikę, chłodzenie oraz komfort termiczny w kabinie. Taki system przekłada się na lepszą efektywność energetyczną i dłuższy zasięg.

Póki co nowe Volvo XC70 będzie dostępne wyłącznie w Chinach

Zmienił się również charakterystyczny układ świateł do jazdy dziennej "Młot Thora" - teraz ma bardziej wyrazisty kształt. Tuż pod nimi zamontowano reflektory Matrix LED, które inteligentnie dopasowują wiązkę światła do sytuacji na drodze, poprawiając widoczność i bezpieczeństwo.

Z tyłu uwagę przyciągają pionowe światła w kształcie litery C, płynnie zintegrowane z powierzchnią tylnej szyby. Dzięki temu auto zyskało nowoczesny, spójny wizualnie wygląd, bez zbędnych przetłoczeń czy detali.

Patrząc na auto od tyłu nikt nie będzie miał wątpliwości, że ma do czynienia z Volvo

We wnętrzu spodziewamy się zobaczyć minimalistyczny design typowy dla nowego Volvo, pionowy ekran systemu inforozrywki oraz cyfrowe zegary. Póki co producent nie zaprezentował go na żadnych wizualizacjach.