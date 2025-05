W skrócie Volkswagen znacząco obniżył ceny sportowych modeli Polo, T-Roc i Golf, oferując rabaty sięgające nawet 42 tys. zł.

Nowe ceny obejmują również specjalne wersje, takie jak Golf GTI, GTI Clubsport czy R oraz R Variant.

Dodatkowo, klienci mogą zamówić pakiety Performance Plus do wybranych modeli w promocyjnych cenach.

Sportowe wersje popularnych samochodów powoli odchodzą do lamusa. Choć wciąż cieszą się zainteresowaniem klientów, coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin zmuszają producentów do kosztownego dostosowywania jednostek napędowych i układów wydechowych do obowiązujących limitów. Volkswagen, który w 1976 r. wprowadził na rynek Golfa GTI i zapoczątkował modę na hot hatche, nadal kontynuuje tę tradycję.

Szukacie VW Golfa w sportowej wersji? To idealny moment na zakup w niższych cenach. Volkswagen materiały prasowe

Wielkie obniżki w Volkswagenie. Sportowy Golf jeszcze nigdy nie był w takiej cenie

Wiosenne przeceny w Volkswagenie objęły sportowe wersje Golfa: GTI, GTI Clubsport, R oraz R Variant. Rabaty sięgają nawet 42 tys. zł, co dotyczy wszystkich odmian Golfa R.

Dotychczas Golf R w wersji hatchback kosztował 219 690 zł, jednak po obniżce jego cena spadła do 177 690 zł - to rabat na poziomie niemal 20 proc.

Jeszcze większą obniżkę cenową otrzymał Golf R Black Edition - z 234 890 zł na 192 890 zł. Znacząco potaniała również praktyczna odmiana tego modelu, czyli Golf R Variant. Jego nowa cena to 183 690 zł (poprzednio 225 690 zł).

VW Golf R Black Edition napędzany jest silnikiem benzynowym o mocy 333 KM. Volkswagen materiały prasowe

Z kolei cena Golfa GTI została obniżona o 15 600 zł - z 169 490 zł do 153 890 zł. Golf GTI Clubsport potaniał o 10 000 zł i kosztuje teraz 163 790 zł zamiast dotychczasowych 173 790 zł.

Tańsze również sportowe odmian modelu Polo i T-Roc

Dotychczas Polo GTI kosztowało 128 490 zł, natomiast obecnie jego cena spadła o 12 100 zł i wynosi 116 390 zł. Model T-Roc R zamiast 197 690 zł kosztuje teraz 179 790 zł. Z kolei wersja T-Roc R Black Edition potaniała z 200 290 zł do 174 390 zł. Oznacza to, że rabaty na sportowe odmiany T-Roca wynoszą odpowiednio 17 900 zł i 25 900 zł.

T-Roc R pod maską posiada silnik 2.0 TSI o mocy 300 KM. Volkswagen materiały prasowe

Pakiety Performance Plus w atrakcyjnych cenach

Obniżki cen sportowych modeli Volkswagena to jednak nie wszystko. Przy okazji zmian w cenniku wprowadzono możliwość zamówienia pakietu Performance Plus do modelu Golf GTE, Golf GTI, Golf GTI Clubsport, Golf R oraz Golf R Variant - i to w promocyjnych cenach.

Golf GTE - klienci mogą zamówić pakiet za 9440 zł zamiast 12 590 zł. W jego skład wchodzą: adaptacyjne zawieszenie DCC z możliwością wyboru profilu jazdy, panoramiczny dach oraz 18-calowe aluminiowe felgi Catania ze sportowymi oponami.

Golf GTI - za 12 670 zł (oszczędność 4230 zł) nabywcy otrzymują: adaptacyjne zawieszenie DCC (dla felg 19"), panoramiczny dach oraz 19-calowe felgi aluminiowe Queenstown ze szlifem diamentowym.

Golf GTI Clubsport - pakiet obejmuje: 19-calowe felgi Queenstown z oponami 235/35 R19, przesunięcie ogranicznika prędkości maksymalnej do 270 km/h, układ wydechowy R-Performance (tylny tłumik i końcówki rur wydechowych z tytanu) oraz panoramiczny dach. Cena po rabacie wynosi 18 080 zł, przy wartości opcji 21 190 zł.

Golf R / Golf R Variant - pakiet Performance kosztuje teraz 23 700 zł zamiast 31 610 zł. W zestawie: układ wydechowy R-Performance z tytanowym tylnym tłumikiem i końcówkami, panoramiczny dach oraz lekkie, 19-calowe felgi Warmenau, ważące zaledwie 8 kg (o 20 proc. mniej niż standardowe). Pakiet Performance można zamówić także do Golfa R Variant. Jego cena wynosi 14 980 zł, podczas gdy cena poszczególnych dodatków to 19 970 zł

Golf GTI Clubsport oferuje 300 KM, a wersja R z napędem 4MOTION - aż 333 KM i osiąga 100 km/h w zaledwie 4,6 sekundy. Z kolei klasyczny Golf GTI o mocy 265 KM przyspiesza do "setki" w 5,9 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 250 km/h.

