Nie trzeba mieć pecha ani jeździć jak rajdowiec, żeby zniszczyć samochód. Wystarczy kilka codziennych odruchów za kierownicą - takich, których nawet nie zauważamy. Mechanicy zgodnie przyznają, że wiele poważnych i kosztownych napraw to nie efekt zużycia eksploatacyjnego, lecz skutki utrwalonych nawyków kierowców. Oto pięć najczęstszych nawyków, które mogą doprowadzić do poważnych usterek.

To jeden z najczęstszych nawyków kierowców jeżdżących samochodami z manualną skrzynią biegów. W korkach, podczas dojazdu do świateł albo w czasie manewrów wielu z nas nieświadomie opiera lewą stopę o pedał sprzęgła - nie wciskając go do końca, ale też nie zostawiając w spokoju.