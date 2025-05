Już 27 czerwca ruszy połączenie kolejowe z Warszawy do Rijeki w Chorwacji, które będzie obsługiwane przez PKP Intercity. To jeden z ulubionych kierunków turystycznych Polaków, dlatego od dłuższego czasu trwały prace nad uruchomieniem bezpośredniego połączenia. Z danych serwisu Turistico.pl wynika, że w minionym roku Chorwację odwiedziło 17,3 mln zagranicznych turystów, z czego nieco ponad 1,1 mln stanowili Polacy.

Samochodem do Chorwacji. Paliwo to nie wszystko

Polacy bardzo często decydują się na podróż do Chorwacji samochodem, rezygnując z wakacji typu all-inclusive. Trasa z Warszawy do Rijeki liczy - według wyliczeń Google Maps - dokładnie 1182 km i obecnie jest najszybszym wariantem, obejmującym odcinki płatne.

Przyjmijmy, że dość mocno załadowany samochód uzyska średnie spalanie na poziomie 8 litrów na 100 km. Dodajmy do tego kilka dodatkowych postojów na stacjach paliw, w sklepie, kantorze oraz przy popularnym fast-foodzie i w ten sposób dystans z Warszawy do Rijeki wyniesie w przybliżeniu 1200 km.

Słowacja - winieta tygodniowa dla pojazdów do 3,5 t DMC kosztuje 16 euro (ok. 68 zł),

Wiele osób twierdzi, że liczne połączenia lotnicze całkowicie zniechęciły ich do rozważania długiej podróży samochodem lub pociągiem. Choć z Polski nie ma obecnie bezpośrednich lotów do Rijeki, to niemal z każdego lotniska w kraju można znaleźć połączenia do różnych miast w Chorwacji.