21 czerwca aż 15 kilometrów autostrady A10, czyli głównej obwodnicy Amsterdamu, zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu. Nie chodzi o remonty ani protesty. Chodzi o świętowanie. Miasto przygotowuje się do obchodów swojego 750-lecia, a jednym z głównych punktów będzie festiwal "Op de Ring" - czyli na obwodnicy.

Chociaż wydarzenie odbędzie się dopiero za miesiąc, już teraz zainteresowanie przekroczyło wszelkie prognozy. Wydano ponad 280 tys. bezpłatnych wejściówek, wymaganych do uczestnictwa w części zaplanowanych atrakcji. Rejestracja była obowiązkowa z powodów bezpieczeństwa - zamknięty odcinek autostrady nie może przyjąć nieograniczonej liczby osób.

Władze Amsterdamu nie ukrywają, że impreza ma wymiar symboliczny. To demonstracja możliwości innego myślenia o przestrzeni miejskiej. Obwodnica, na której panuje ruch 24 godziny na dobę, zmieni się w deptak, festiwal i teren rekreacyjny. Przez jeden dzień mieszkańcy dosłownie "odzyskają" miasto.

Choć festiwal "Op de Ring" w Amsterdamie jest wyjątkowy pod względem skali i symboliki, nie jest to pierwsza próba odzyskania przestrzeni miejskiej dla mieszkańców. Na całym świecie organizowano podobne wydarzenia, polegające na tymczasowym zamykaniu ulic lub autostrad dla ruchu samochodowego i udostępnianiu ich pieszym oraz rowerzystom. Oto kilka przykładów:

Zamknięcie fragmentu autostrady A10 na potrzeby miejskiego festiwalu to nietypowy, ale dobrze przemyślany element obchodów 750-lecia Amsterdamu. Choć podobne wydarzenia odbywały się wcześniej w różnych miastach świata, rzadko dotyczyły tras o takim znaczeniu komunikacyjnym.

W przypadku Holandii będzie to logistyczne wyzwanie, ale też okazja do sprawdzenia, jak mieszkańcy reagują na tak dużą zmianę w przestrzeni, którą na co dzień kojarzą wyłącznie z ruchem drogowym. Trudno powiedzieć, czy podobne akcje zyskają popularność gdzie indziej - ale z pewnością będą obserwowane z dużym zainteresowaniem.