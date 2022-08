Co to jest numer nadwozia?

Numer nadwozia samochodu ma 17 cyfr, jest podzielony na trzy bloki, a jego unikalność jest porównywalna z odciskiem palca. Zostaje przypisany każdemu pojazdowi już na etapie produkcji. Jest to sekwencja liniowa składająca się ze znaków zapisywanych bez odstępów i z wyłączeniem takich symboli, które potencjalnie mogą być mylone z liczbami, w tym jak Q/q, I/i oraz O/o. Każdy segment numeru zawiera określone informacje o samochodzie.Numeru identyfikacyjnego pojazdu możesz użyć, gdy chcesz kupić używany samochód, aby szybko dowiedzieć się o nim o wiele więcej. Może być również używany do śledzenia historii konkretnego pojazdu. W ten sposób sprawdzimy na przykład, czy wystąpił problem bezpieczeństwa lub wada produkcyjna związana z konkretnym modelem i rocznikiem produkcyjnym.

Czy numer nadwozia to numer VIN?

Gdzie jest numer nadwozia w dowodzie rejestracyjnym i w aucie?

w komorze silnika,

w bagażniku,

na ościeżnicy,

na kierownicy,

na desce rozdzielczej pod przednią szybą,

przy prawym amortyzatorze.

Skrót VIN pochodzi z języka angielskiego i oznacza Vehicle Identification Number. W tłumaczeniu na język polski oznacza numer identyfikacyjny pojazdu. Bardzo często to sformułowanie jest używane zamiennie z numerem nadwozia pojazdu i nie jest to błędem. To określenie weszło do użytku prawdopodobnie wraz z rozpowszechnieniem nadwozia samonośnego jako podstawy konstruowania samochodów osobowych.Najłatwiej znaleźć numer nadwozia samochodu w dowodzie rejestracyjnym lub dokumentach pojazdu. W dowodzie rejestracyjnym znajdziemy go w rubryce oznaczonej literą "E", czyli drugiej od dołu, na pierwszej stronie dokumentu. Dodatkowo numer nadwozia samochodu znajdziemy też w karcie pojazdu.

Przed kupnem pojazdu warto zapytać sprzedawcę o numer nadwozia samochodu. Posiadając go, możemy skrupulatnie prześledzić historię auta. VIN przyda się również po sfinalizowaniu transakcji — dzięki niemu będziemy mogli dobrać odpowiednie części do naszego pojazdu, choćby tak podstawowe jak filtry, olej czy klocki hamulcowe.

Jak rozkodować numer VIN?

Początkowe 3 znaki numeru nadwozia samochodu to Światowy Identyfikator Producenta (WMI): pierwszy dotyczy lokalizacji produkcji - każdy kraj ma przypisany unikalny kod znaku w WMI, drugi odnosi się do nazwy marki pojazdu i zwykle jest jej pierwszą literą, a trzeci w połączeniu z dwoma poprzedzającymi znakami odnosi się do klasyfikacji samochodu lub segmentu produkcyjnego.Kolejne sześć elementów numeru nadwozia samochodu to tzw. deskryptory. Znaki od czwartego do ósmego odnoszą się do modelu, typu, różnych systemów i klasyfikacji silnika. Dziewiątym elementem jest cyfra bezpieczeństwa, używana do zapobiegania fałszywym numerom VIN.

Ostatnie osiem znaków to tzw. identyfikator. Dziesiąta cyfra odnosi się do roku modelowego samochodu:

Każdy rok modelowy od 1980 do 2000 roku został oznaczony literą od B do Y.

Lata modelowe od 2001 do 2009 są oznaczone cyframi od 1 do 0.

Od 2010 roku ponownie oznacza się lata modelowe literami.

Jedenasty element odnosi się do miejsca montażu samochodu. Każdy producent ma unikalną kombinację kodów dla swoich zakładów. Znaki od dwunastego do siedemnastego zawierają cyfry przypisane każdemu samochodowi podczas montażu.Czego dowiemy się z poszczególnych segmentów numeru VIN? Można tu wskazać m.in. na:

region pochodzenia pojazdu (Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Azja, Europa, Oceania),

nazwę producenta samochodu,

rok modelowy,

rodzaj nadwozia,

model pojazdu,

rodzaj paliwa.

Przepisy normalizacyjne sprawiają, że obowiązkowymi elementami numeru nadwozia są 3 pierwsze elementy. Sekcja VDS, czyli od 4 do 9 znaku, jest indywidualnie zapełniana przez danego producenta.***