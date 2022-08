Spis treści: 01 Dlaczego warto zamontować LPG w samochodzie?

02 Jak wpisać instalację gazową LPG do dowodu rejestracyjnego?

03 Ile kosztuje wbicie gazu w dowód?

04 Co zrobić po demontażu instalacji gazowej?

Dlaczego warto zamontować LPG w samochodzie?

Ponad 2,5 miliona samochodów w Polsce ma zainstalowaną instalację LPG. To 13,4 proc. wszystkich pojazdów poruszających się po krajowych drogach. Wynik ten plasuje nas na pierwszym miejscu w Europie oraz drugim, zaraz po Turcji, na świecie!

W czasie niepewnej sytuacji na rynkach paliw, galopującej inflacji i widma światowego kryzysu gospodarczego wiele osób szuka oszczędności. Jednym ze sposobów jest montaż instalacji LPG. Takie rozwiązanie ma też inne zalety.

Dlaczego warto zamontować LPG w samochodzie? Wśród innych korzyści tego rozwiązania wymienia się:

kwestie ekologiczne - podczas spalania gazu płynnego emitowanych jest zdecydowanie mniej spalin niż w przypadku pojazdów napędzanych benzyną czy ropą, dodatkowo są one pozbawione sadzy i związków siarki;

cichszą pracę silnika;

rzadsze tankowanie - samochód osobowy z instalacją LPG może pokonywać dłuższe dystanse bez tankowania, ponieważ ma dwa zbiorniki na paliwo.

Jak wpisać instalację gazową LPG do dowodu rejestracyjnego?

Czy gaz musi być wbity do dowodu rejestracyjnego? Zdecydowanie tak! Po zamontowaniu instalacji LPG przez uprawniony do tego serwis samochodowy należy udać się do wydziału komunikacji, w którym został zarejestrowany pojazd. Tam, po dopełnieniu formalności, w dowodzie rejestracyjnym pojawią się pieczęć administracyjna i adnotacja o instalacji LPG, np. "gaz" lub "LPG". Jakie dokumenty trzeba zabrać?

Właściciele pojazdów powinni udać się do urzędu z takimi dokumentami jak:

faktura lub rachunek za wykonanie usługi (z wpisanym numerem rejestracyjnym i VIN-em pojazdu);

wyciąg świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji, potwierdzający przystosowanie pojazdu do zasilania płynnym gazem LPG;

atest zbiornika na LPG poświadczający przejście badania i dopuszczenie go do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny;

wypełniony wniosek do wydziału komunikacji o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

dowód tożsamości i pełnomocnictwo, jeśli nie jest się właścicielem pojazdu;

dowód rejestracyjny pojazdu;

aktualna polisa ubezpieczenia OC;

karta pojazdu (o ile była wydana)

wydruk KRS (w przypadku gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę).

Ile kosztuje wbicie gazu w dowód?

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje wbicie gazu w dowód rejestracyjny. Mamy dobrą wiadomość - poza kosztami montażu instalacji LPG w samochodzie osobowym nie ponosi się dodatkowych opłat.

Jeśli jednak wpis będzie załatwiać niespokrewniona osoba z pełnomocnictwem, należy się wtedy liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł.

Co zrobić po demontażu instalacji gazowej?

Czasami konieczne okazuje się usunięcie instalacji LPG z pojazdu, np. po okresie ustania jej homologacji i braku możliwości jej przedłużenia. Co zrobić po demontażu instalacji gazowej przez uprawniony do tego serwis?

Gdy przyjdzie moment corocznego badania technicznego, należy uzyskać tam dokument potwierdzający "niezgodność wpisu w dowodzie ze stanem faktycznym".

Następnie fakt wymontowania instalacji LPG należy zgłosić w wydziale komunikacji, w którym rejestrowany był samochód. Wystarczy przedstawić fakturę za usługę demontażu i negatywny wynik badania ze stacji diagnostycznej. Po wykreśleniu z dowodu pieczęci adnotacji o gazie trzeba udać się na tzw. poprawkowe badanie techniczne pojazdu.