Chociaż startup planował wyprodukować łącznie 20 tysięcy pojazdów do końca 2023 roku, do kwietnia 2024 roku udało się ukończyć zaledwie 20 egzemplarzy.

We wrześniu ubiegłego roku po raz pierwszy pojawiły się sygnały ostrzegawcze dotyczące trudnej sytuacji finansowej firmy. Canoo odnotowywało straty z miesiąca na miesiąc, co budziło wątpliwości co do jej dalszej obecności na rynku. W obliczu narastających problemów przedstawiciele przedsiębiorstwa zwrócili się o wsparcie finansowe do Biura Programu Pożyczkowego Departamentu Energii.