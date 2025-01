Grupa Volkswagen (obejmująca marki Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Cupra i Porsche) w 2024 roku dostarczyła klientom na całym świecie 9 mln samochodów – to wynik o 2,3 proc. gorszy w porównaniu z 2023 rokiem. W samej Europie udało się utrzymać poziom z poprzedniego roku – do klientów trafiło 3,77 mln aut. W efekcie grupie Volkswagena udało się utrzymać pozycję lidera na rynku europejskim – udział w rynku wyniósł ok. 21 proc.

Choć globalnie Volkswagen jako grupa zanotował gorszy rok, to nie wszędzie tak to wygląda. Przykładem jest Polska.

W 2024 roku w naszym kraju zarejestrowano 148 177 samochodów osobowych niemieckiej grupy – to o niemal 15 proc. więcej niż w 2023 roku. Taki wynik dał Volkswagen Group Polska 26,9 proc. udziału w polskiej sprzedaży, a biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku do klientów trafiło łącznie 551 565 samochodów oznacza to, że statystycznie częściej niż co czwarte auto to reprezentant jednej z marek należących do niemieckiej grupy.