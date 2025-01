Donald Trump od czasu objęcia pierwszej prezydentury w 2017 roku rzadko pojawiał się za kierownicą samochodu – podyktowane jest to m.in. procedurami bezpieczeństwa. Wcześniej było jednak inaczej. Amerykański biznesmen nie ukrywał nigdy swojego zamiłowania do motoryzacji i przez lata zgromadził imponującą kolekcję samochodów.

Trump znany jest ze swojego ekstrawaganckiego gustu i zamiłowania do luksusu. Nie dziwi w związku z tym fakt, że lubi produkty marki znanej z bardzo luksusowych samochodów – Rolls-Royce’a. W prywatnym garażu Trumpa znaleźć można m.in. model Silver Cloud z 1956 roku czy Phantoma. Jeśli chodzi o cenę egzemplarzy należących do amerykańskiego producenta, trudno spekulować, ponieważ zgodnie z polityką brytyjskiej marki, specyfikację samochodu zna tylko jego właściciel.

Nowy-stary amerykański prezydent lubi także szybkie samochody – w 2005 roku nabył Mercedesa SLR. Auto wyposażone jest w silnik V8 o pojemności 5,4 litra generujący 640 KM. Przekłada się to na czas do setki na poziomie 3,5 sekundy oraz prędkość maksymalną wynoszącą 350 km/h. W tamtych czasach za egzemplarz modelu trzeba było zapłacić minimum 455 tys. dolarów.

Oczywiście jak na bogatego biznesmena przystało, w garażu Trumpa znaleźć można również auta włoskich marek – Lamborghini i Ferrari. Trump wielokrotnie był widywany w niebieskim Lamborghini Diablo VT w zmodernizowanej wersji, produkowanej od 1993 roku. Samochód oferował napęd na cztery koła i napędzany był silnikiem 5,7 litra generującym 492 KM i 580 Nm momentu obrotowego. Na rozpędzenie się do 100 km/h potrzebował 4,1 sekundy. Prędkość maksymalna to z kolei 326 km/h.

Jeśli chodzi o Ferrari, to w latach 2007-2008 Trump wielokrotnie widywany był za kierownicą F430 F1 Coupe. Wyposażony w silnik V8 o pojemności 4,3 litra samochód rozpędzał się do 315 km/h. Amerykański prezydent nie jeździł jednak tym autem zbyt często i ostatecznie zdecydował się je sprzedaż. W 2017 roku Ferrari trafiło na aukcję – jego cena wynosiła 350 tys. dolarów.

Donald Trump w swoich wypowiedziach zwraca uwagę na inwestowanie w amerykańskie firmy. Sam zamiłowaniem darzy jednego z producentów z USA. Nie chodzi jednak o Teslę (wydawałoby się to naturalne biorąc pod uwagę, że Musk wspierał Trumpa w kamapniii i stanie się członkiem jego administracji). W 1987 roku nawiązał współpracę z marką Cadillac, by stworzyć wyjątkową limuzynę. Cadillac Trump Golden Series było wyposażone w automatyczny minibar, sejf, telewizor, trzy telefony, faks czy niszczarkę do dokumentów. Wnętrze zostało z kolei wykończone drewnem oraz złotymi akcentami. Pierwotnie planowano stworzenie 50 egzemplarzy, ale ze względu na recesję gospodarczą na drogi wyjechały zaledwie dwie sztuki. Jedna z nich należy właśnie do Donalda Trumpa.