Z ramienia Koalicji Obywatelskiej, podobnie jak w 2020 roku, ubiegać się będzie obecny prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. W partyjnych prawyborach pokonał on ubiegającego się również o nominację szefa MSZ, Radosława Sikorskiego.

Z oświadczenia majątkowego złożonego przez Rafała Trzaskowskiego pod koniec lutego 2024 roku wynika, że jest on w dalszym ciągu właścicielem Volvo XC70 z 2011 roku.

Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach prezydenckich reprezentować będzie z kolei szef Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki. Ze względu na swoje stanowisko nie ma on obowiązku składania oświadczenia majątkowego.

Pod koniec listopada 2024 roku miała jednak miejsce nietypowa sytuacja z udziałem Nawrockiego. W czasie swojego objazdu po Polsce (jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej kampanii) kandydat pojawił się we Włoszczowie Skodą Superb – służbowym autem IPN. Wzbudziło to kontrowersje i w efekcie już następnego dnia na spotkanie w Sochaczewie Nawrocki przyjechał Renault Twingo , które, jak przekonywał, jest jego prywatnym samochodem.

Kandydatem Konfederacji w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego jest Sławomir Mentzen, prezes partii Nowa Nadzieja (będącej częścią Konfederacji) oraz poseł na Sejm RP.

W oświadczeniu majątkowym złożonym w kwietniu 2024 roku obecny kandydat na prezydenta poinformował, że ma „prawo do prywatnego korzystania” z dwóch samochodów: Mercedesa E Coupe z 2022 roku, którego wartość oszacował na 300 tys. zł oraz Volvo XC90 z 2022 roku o szacowanej wartości 340 tys. zł.

Kilka dni temu swój start w wyborach zapowiedział również należący do Konfederacji Grzegorz Braun. Złożono jednak wniosek do sądu partyjnego o usunięcie europosła z ugrupowania – poinformowali przedstawiciele Konfederacji na niedawnej konferencji prasowej.

Magdalena Biejat na co dzień jeździ hybrydową Toyotą Auris.

Oprócz tego swój udział w wyborach prezydenckich ogłosił poseł Marek Jakubiak, przewodniczący koła Wolni Republikanie. Z oświadczenia majątkowego, które złożył on w kwietniu 2024 roku wynika, że jest on właścicielem dwóch zabytków: radzieckiej terenówki GAZ-69 z 1972 roku o wartości 50 tys. zł oraz Mercedesa SL (wpis do oświadczenia W107) o wartości 70 tys. zł.