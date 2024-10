Spis treści: 01 Uniwersalne adaptery Isofix - oszczędność kosztem bezpieczeństwa?

Coraz więcej kierowców rozważa zakup adapterów Isofix, aby móc korzystać z nowoczesnych fotelików dziecięcych w starszych modelach samochodów. To koszt kilkudziesięciu złotych, a adaptery dostępne są w wielu sklepach internetowych. Choć idea wydaje się kusząca, testy opisywane przez ADAC wskazują, że tego rodzaju rozwiązania mogą stwarzać więcej problemów, niż rozwiązywać.

Isofix to nowoczesny system mocowania fotelików dziecięcych, który znacznie poprawia ich stabilność i zwiększa bezpieczeństwo. Wykorzystuje on zamontowane na stałe uchwyty, w które wpina się odpowiednio przystosowane foteliki samochodowe. Dzięki temu bardzo łatwo jest prawidłowo zamontować fotelik i dziecku pozostaje tylko wsiąść i zapiąć pas.

Starsze samochody nie zawsze posiadają ten system, a foteliki przypina się pasami co jest trudniejsze i bardziej czasochłonne. Dlatego na rynku pojawiły się adaptery Isofix, które mają umożliwić montaż nowoczesnych fotelików w pojazdach wyprodukowanych przed wprowadzeniem tego rozwiązania. To stosunkowo proste rozwiązanie – w szparę między siedziskiem a oparciem kanapy wstawia się metalowy element, do którego przymocowany jest specjalny pas. Pas ten przeciąga się do góry kanapy, przekłada na jej tył i zaczepia na dole – w tylnej części metalowego elementu. W ten sposób adapter mocowany jest do tylnej kanapy. Metalowy element ma dwa haki, w które wczepia się zaczepy fotelika przystosowanego do mocowań Isofix. Choć adaptery mogą wydawać się idealnym rozwiązaniem, badania ADAC ujawniają poważne problemy związane z ich stosowaniem.

Wyniki testów opublikowane przez ADAC wskazują, że niektóre uniwersalne adaptery Isofix mogą nie zapewniać odpowiedniej stabilności w trakcie kolizji, co może zwiększać ryzyko obrażeń dziecka. ADAC ostrzega, że niewłaściwy montaż fotelika może prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a w przypadku nagłego hamowania lub zderzenia, taki system mocowania z niepewnego źródła może zawieść.

Andreas Ratzek, inżynier testowy i ekspert ds. fotelików dziecięcych z ADAC wyjaśnia:

Mocowania Isofix w samochodach muszą być zatwierdzone zgodnie z regulaminem UN nr 145. Homologacja obejmuje konkretne rozwiązanie z konkretnego pojazdu, ponieważ sprawdzany jest cały system - od punktów kotwiczenia Isofix, przez konstrukcję siedziska, aż po strukturę pojazdu.

Eksperci rekomendują, by właściciele starszych samochodów rozważyli inne opcje montażu fotelików dziecięcych. Mowa oczywiście o montażu fotelika za pomocą standardowych pasów bezpieczeństwa. Nie jest to tak wygodne jak w przypadku Isofixa, ale przy prawidłowym montażu - równie skuteczne.

Choć uniwersalne adaptery Isofix mogą wydawać się wygodnym i tanim rozwiązaniem, badania ADAC wskazują na ich potencjalne zagrożenia. Rodzice muszą być świadomi, że wybór odpowiedniego systemu mocowania fotelików dziecięcych jest kluczowy dla bezpieczeństwa dzieci, które z nimi podróżują.