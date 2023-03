Spis treści: 01 Kiedy należy wymienić opony na letnie?

02 Opony letnie czy wielosezonowe. Które wybrać?

03 Kiedy wymieniać opony na letnie? Czy to już ten czas?

Kiedy należy wymienić opony na letnie?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce nie funkcjonują przepisy prawne, które wymuszają zmianę opon. Jest to tylko i wyłącznie decyzja kierowcy i troska o bezpieczeństwo jego i innych uczestników ruchu. Co ciekawe, w wielu krajach europejskich istnieje prawo, które nakłada na kierowcę obowiązek zmiany opon na zimowe. Takie regulacje znajdziemy m.in. w Austrii, Chorwacji, Niemczech czy Szwecji.

W takim razie kiedy należy wymienić opony na letnie? Kluczowa w tym kontekście jest oczywiście pogoda. Przede wszystkim poczekajmy, aż się ustabilizuje, miną nocne i ranne przymrozki łączone z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to powinno się wymienić opony na letnie, gdy średnia dobowa będzie wyższa niż 7 stopni Celsjusza. Najczęściej sprzyjające ku temu warunki możemy zaobserwować na przełomie marca i kwietnia.

Reklama

Kiedy należy wymienić opony na letnie?

Nie bez powodu opony dopasowywane są do pór roku. Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowanych wymagań, jakim przeciwstawiane jest ogumienie w różnych temperaturach. Niektórzy kierowcy twierdzą, że jeśli zimówka wytrzymuje na mrozie, to bez problemu poradzi sobie, gdy temperatura znacznie wzrośnie. Oczywiście nie jest to prawdą i może prowadzić do zniszczenia ogumienia.

Opony zimowe, w przeciwieństwie do ich letnich odpowiedników, charakteryzuje bardziej miękka mieszanka. Sprawia to, że są one bardziej narażone na przebicie lub punktowe zdarcie bieżnika w przypadku gwałtownego hamowania z systemem ABS. Dodatkowo jazda na zimówkach w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza sprawia, że znacznie szybciej zużywamy ogumienie.

Jednak najważniejszy aspekt przemawiający przeciw używaniu opon zimowych latem to bezpieczeństwo jazdy. Bieżnik zimówek jest wyższy, by lepiej odprowadzać śnieg, jednak latem takie rozwiązanie sprawia, że pole styku opony z jezdnią jest mniejsze, a droga hamowania wydłuża się (wg danych ADAC różnica przy hamowaniu z prędkości 100 km/h może wynosić nawet 16 metrów).

Opony letnie czy wielosezonowe. Które wybrać?

Wybór między oponami sezonowymi (letnimi i zimowymi) a wielosezonowymi jest przedmiotem dyskusji wielu kierowców. Zwolennicy ogumienia wielosezonowego przede wszystkim podnoszą kwestię wszechstronności takiego rozwiązania, gdyż nie wiąże się z koniecznością pamiętania, o co sezonowej wymianie opon. Z kolei przeciwnicy uważają, że rozwiązania uniwersalne nie spełniają wszelkich wymagań w każdych warunkach. W takim razie, które opony wybrać?

Najważniejszy w tym przypadku jest sposób korzystania z samochodu przez kierowcę. Im więcej kilometrów w różnych warunkach rocznie pokonujemy, tym lepszym rozwiązaniem będą opony sezonowe. Jeśli jednak większość czasu przemieszczamy się po mieście, a ilość kilometrów w ciągu roku nie przekracza 5 000, tym więcej pozytywów będzie się pojawiało przy kupnie opon wielosezonowych.

Kiedy wymieniać opony na letnie? Czy to już ten czas?

Biorąc pod uwagę długoterminowe prognozy pogody, kierowcy powinni zacząć myśleć o wymianie opon na letnie na początku kwietnia. To właśnie wtedy na termometrach powinny pojawić się wyższe wartości, a opady deszczu i śniegu ustąpią.

Warto jednak pamiętać, że wymiana opon na letnie musi być powiązana z użytkowaniem samochodu. Oznacza to, że kierowcy, którzy często jeżdżą nad ranem, gdy temperatury są najniższe, powinni trochę dłużej poczekać ze zmianą ogumienia. Natomiast osoby, które poruszają się przede wszystkim w ciągu dnia, mogą rozważyć wymianę opon na letnie wcześniej.

Zobacz także:

Zakaz samochodów spalinowych chwieje się w posadach. A co z normą Euro 7?

Jeździł bez licencji od 27 lat - wpadł przez jeden drobiazg

Tymczasowe prawo jazdy w mObywatel. Świetna wiadomość dla nowych kierowców